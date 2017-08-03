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08:21 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми сильный ветер повалил деревья

Сильный порыв ветра уронил дерево на улице Подлесная в Перми.

Фотографию выложили в социальную сеть очевидцы, которые сообщили, что ствол рухнул прямо на проезжую часть. При этом зацепило проезжавшую в это время машину и оборвало линию электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне ночью по Перми прошелся настоящий шторм. Скорость порывов ветра достигала 25 метров в секунду. К утру оказались повалены деревья на улице Луначарского возле дома номер 21. Здесь также рухнувший ствол перегородил дорогу. Водители пытались самостоятельно оттащить дерево, но получилось только немного сдвинуть. В итоге автомобили ехали по тротуару. Через несколько часов дерево все-таки убрали сотрудники коммунальных служб.

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