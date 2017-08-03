Жителей Башкирии бесплатно обучат социальному предпринимательству

Будут рассмотрены вопросы о том, как стать социальным предпринимателем и чем социальный бизнес отличается от просто бизнеса, какие формы поддержки существуют для социальных предпринимателей, изменения в федеральном законодательстве по доступу негосударственных организаций к оказанию социальных услуг. Участникам семинара расскажут также о механизмах обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и передаче этим организациям от 10 процентов бюджетных средств, реестре поставщиков социальных услуг, исполнителей общественно-полезных работ, новых нишах для негосударственных организаций. Состоится разбор лучших кейсов социальных предпринимателей 2016 года, сообщили в пресс-службе Центра инноваций социальной сферы РБ.