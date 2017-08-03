Жителей Башкирии бесплатно обучат социальному предпринимательству

Обучение будет проходить в формате семинара — деловой игры на тему «Введение в социальное предпринимательство».
Будут рассмотрены вопросы о том, как стать социальным предпринимателем и чем социальный бизнес отличается от просто бизнеса, какие формы поддержки существуют для социальных предпринимателей, изменения в федеральном законодательстве по доступу негосударственных организаций к оказанию социальных услуг. Участникам семинара расскажут также о механизмах обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и передаче этим организациям от 10 процентов бюджетных средств, реестре поставщиков социальных услуг, исполнителей общественно-полезных работ, новых нишах для негосударственных организаций. Состоится разбор лучших кейсов социальных предпринимателей 2016 года, сообщили в пресс-службе Центра инноваций социальной сферы РБ.
Тренинг построен с использованием механизма реалити-анализа. Обучение пройдет в трех городах республики.
8 августа — г. Белебей («Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства», ул. Ленина, 13).
9 августа — г. Бирск (МАУ «ТОК-Центр УМникум», ул. Интернациональная, 94а).
10 августа — г. Стерлитамак (пр. Октября, 32, администрация ГО г. Стерлитамак, ком. 201).
Обучение проведет Денис Богатов (г. Москва) — директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ, бизнес-тренер, тренер в области социального предпринимательства.
Предварительная запись по телефонам: 8 (347)264−62−90, 8 (347)243−38−37 или по почте: mail@ciss-rb.ru.