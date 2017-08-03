Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Как рожают роботы: репортаж из Боткинской больницы
Организовавший проверку пайков генерал покинет прокуратуру
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Украина пребывает в состоянии сальной истерики – эксперт
«Хорошая новость Кремлю»: NI о новых санкциях США
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
53-летняя Лолита показала фигуру в прозрачном комбинезоне - СМИ
Савченко о Саакашвили: Дорого обойдется Украине
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
14День Воздушно-десантных войск—2017
08:14 (мск), источник: Tengrinews

Платные персональные менеджеры появились в ЦОНах

Платные персональные менеджеры появились в ЦОНах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ГК «Правительство для граждан».

Источник: Tengrinews

«В «Правительстве для граждан» стартовал пилотный проект «Ваш персональный менеджер». Воспользовавшись услугой персонального менеджера, гражданин не должен будет собирать различного рода справки, эту обязанность возьмет на себя сотрудник госкорпорации.

Персональный менеджер индивидуально окажет государственные услуги, соберет нужные справки, при необходимости сходит в банк, если нужно, подаст объявление в газету о признании подлинника документа недействительным и другое", — говорится в сообщении.

Читайте также
За сколько лет можно накопить на квартиру в Астане или Алматы

«Перечень необходимых документов для получения большинства услуг сегодня сведен к минимуму. Однако есть “сложные” услуги, для получения которых необходимо посетить и другие инстанции, кроме ЦОНа. К примеру, при приобретении автомобиля в автосалоне в кредит или рассрочку наш персональный менеджер самостоятельно зарегистрирует залог движимого имущества, поставит авто на учет и при необходимости доставит все готовые документы на дом», — объяснил председатель ГК Аблайхан Оспанов.

Сервис запущен в 37 фронт-офисах госкорпорации в городах областного значения, а также в Астане и Алматы специально для тех, у кого нет времени на посещение ЦОНа и сбор документов.

Предполагается, что проект будет востребован среди банковских заемщиков, покупателей авто и представителей бизнеса. Среди доступных услуг имеются регистрация объекта недвижимости и договора залога, оформление и получение актов на право частной собственности на земельный участок, регистрация недвижимого имущества с составлением договора купли-продажи / мены / дарения для физических и юридических лиц без нотариального подтверждения.

В будущем этот перечень будет расширен. Сбором документов на имя гражданина сотрудник корпорации будет заниматься на основе нотариально удостоверенной доверенности. Консультации предоставляются персональным менеджером по телефону, веб-мессенджерам Telegram и WhatsApp с 9.00 до 20.00 часов с понедельника по субботу, а готовые справки могут быть направлены клиенту на электронную почту либо доставляться лично в руки. Услуги персонального менеджера предоставляются физическим и юридическим лицам на платной основе.

Цены на оказание таких услуг зависят от сложности госуслуги и местонахождения населенного пункта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Гитарой по голове: полиция Алматы разыскивает участника драки на Сайране
Дмитрий Медведев: США объявили РФ полноценную торговую войну
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране
Правительство Японии в полном составе подало в отставку
Появилось видео ликвидации членов «банды ГТА» в Мособлсуде
ЦСКА вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Число пострадавших при взрыве в Абхазии россиян выросло до 35
В Бурятии на детском фестивале отравились 77 человек
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото первого официального краш-теста ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
В России упразднили понятие «дача»
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь