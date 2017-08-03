Платные персональные менеджеры появились в ЦОНах

Источник: Tengrinews

«В «Правительстве для граждан» стартовал пилотный проект «Ваш персональный менеджер». Воспользовавшись услугой персонального менеджера, гражданин не должен будет собирать различного рода справки, эту обязанность возьмет на себя сотрудник госкорпорации.

Персональный менеджер индивидуально окажет государственные услуги, соберет нужные справки, при необходимости сходит в банк, если нужно, подаст объявление в газету о признании подлинника документа недействительным и другое", — говорится в сообщении.

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«Перечень необходимых документов для получения большинства услуг сегодня сведен к минимуму. Однако есть “сложные” услуги, для получения которых необходимо посетить и другие инстанции, кроме ЦОНа. К примеру, при приобретении автомобиля в автосалоне в кредит или рассрочку наш персональный менеджер самостоятельно зарегистрирует залог движимого имущества, поставит авто на учет и при необходимости доставит все готовые документы на дом», — объяснил председатель ГК Аблайхан Оспанов.

Сервис запущен в 37 фронт-офисах госкорпорации в городах областного значения, а также в Астане и Алматы специально для тех, у кого нет времени на посещение ЦОНа и сбор документов.

Предполагается, что проект будет востребован среди банковских заемщиков, покупателей авто и представителей бизнеса. Среди доступных услуг имеются регистрация объекта недвижимости и договора залога, оформление и получение актов на право частной собственности на земельный участок, регистрация недвижимого имущества с составлением договора купли-продажи / мены / дарения для физических и юридических лиц без нотариального подтверждения.

В будущем этот перечень будет расширен. Сбором документов на имя гражданина сотрудник корпорации будет заниматься на основе нотариально удостоверенной доверенности. Консультации предоставляются персональным менеджером по телефону, веб-мессенджерам Telegram и WhatsApp с 9.00 до 20.00 часов с понедельника по субботу, а готовые справки могут быть направлены клиенту на электронную почту либо доставляться лично в руки. Услуги персонального менеджера предоставляются физическим и юридическим лицам на платной основе.