Платные персональные менеджеры появились в ЦОНах
Платные персональные менеджеры появились в ЦОНах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Платные персональные менеджеры появились в ЦОНах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«В «Правительстве для граждан» стартовал пилотный проект «Ваш персональный менеджер». Воспользовавшись услугой персонального менеджера, гражданин не должен будет собирать различного рода справки, эту обязанность возьмет на себя сотрудник госкорпорации.
Персональный менеджер индивидуально окажет государственные услуги, соберет нужные справки, при необходимости сходит в банк, если нужно, подаст объявление в газету о признании подлинника документа недействительным и другое", — говорится в сообщении.
«Перечень необходимых документов для получения большинства услуг сегодня сведен к минимуму. Однако есть “сложные” услуги, для получения которых необходимо посетить и другие инстанции, кроме ЦОНа. К примеру, при приобретении автомобиля в автосалоне в кредит или рассрочку наш персональный менеджер самостоятельно зарегистрирует залог движимого имущества, поставит авто на учет и при необходимости доставит все готовые документы на дом», — объяснил председатель ГК Аблайхан Оспанов.
Сервис запущен в 37
Предполагается, что проект будет востребован среди банковских заемщиков, покупателей авто и представителей бизнеса. Среди доступных услуг имеются регистрация объекта недвижимости и договора залога, оформление и получение актов на право частной собственности на земельный участок, регистрация недвижимого имущества с составлением договора
В будущем этот перечень будет расширен. Сбором документов на имя гражданина сотрудник корпорации будет заниматься на основе нотариально удостоверенной доверенности. Консультации предоставляются персональным менеджером по телефону,
Цены на оказание таких услуг зависят от сложности госуслуги и местонахождения населенного пункта.