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09:25 (мск), источник: РБК

СКР возбудил уголовное дело о массовом отравлении на фестивале в Бурятии

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело в связи с массовым отравлением на танцевальном фестивале в Бурятии. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления ведомства.

По последним данным, в результате отравления пострадали не менее 72 человек, в том числе 60 несовершеннолетних.

Уголовное дело в связи с инцидентом было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ранее проверку в связи с массовым отравлением отдыхающих начала прокуратура Бурятии.

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Отравление произошло на фестивале Baikal Dance Camp, который проводился на территории одной из туристических баз в Кабанском районе республики. На фестиваль прибыли туристы из различных регионов страны. В фестивале, помимо взрослых, принимали участие порядка 300 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

«2 августа в послеобеденное время 26 отдыхавших детей и двое взрослых обратились в медицинский блок с жалобами на боли в животе, рвоту. В течение суток число туристов с похожими симптомами увеличилось до 72 и продолжает расти», — сообщили в СКР. По предварительной версии, причиной массового отравления стали некачественно приготовленные в столовой турбазы продукты.

Комментарии
1
Серафим Тяпкин-ляпкин
У нас самое главное "возбудить дело", а что там будет дальше - не важно!
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В Бурятии отравились участвовавшие в танцевальном фестивале дети
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