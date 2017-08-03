СКР возбудил уголовное дело о массовом отравлении на фестивале в Бурятии

По последним данным, в результате отравления пострадали не менее 72 человек, в том числе 60 несовершеннолетних.
Уголовное дело в связи с инцидентом было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ранее проверку в связи с массовым отравлением отдыхающих начала прокуратура Бурятии.
Отравление произошло на фестивале Baikal Dance Camp, который проводился на территории одной из туристических баз в Кабанском районе республики. На фестиваль прибыли туристы из различных регионов страны. В фестивале, помимо взрослых, принимали участие порядка 300 детей в возрасте от 12 до 17 лет.
«2 августа в послеобеденное время 26 отдыхавших детей и двое взрослых обратились в медицинский блок с жалобами на боли в животе, рвоту. В течение суток число туристов с похожими симптомами увеличилось до 72 и продолжает расти», — сообщили в СКР. По предварительной версии, причиной массового отравления стали некачественно приготовленные в столовой турбазы продукты.