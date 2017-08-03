Водой на Русском острове займутся специалисты
На острове Русский проверят холодную воду, об этом сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на администрацию Приморского края.
На острове Русский проверят холодную воду, об этом сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на администрацию Приморского края.
Контроль за качеством воды усилен в преддверии ВЭФ, который состоится
На особом контроле — проверка инженерной инфраструктуры гостиничных корпусов ДВФУ, где разместятся участники ВЭФ.
Перед визитом большого числа российских и иностранных гостей проверяют систему водоснабжения.
Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в
В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тысячи участников из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума — пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» — прошло с участием Президента России, лидеров Японии и Республики Корея.
Виктор Бруевич.