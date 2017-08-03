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08:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Водой на Русском острове займутся специалисты

На острове Русский проверят холодную воду, об этом сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на администрацию Приморского края.

Источник: AP 2017

Контроль за качеством воды усилен в преддверии ВЭФ, который состоится 6—7 сентября.

На особом контроле — проверка инженерной инфраструктуры гостиничных корпусов ДВФУ, где разместятся участники ВЭФ.

Перед визитом большого числа российских и иностранных гостей проверяют систему водоснабжения.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тысячи участников из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума — пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» — прошло с участием Президента России, лидеров Японии и Республики Корея.

Виктор Бруевич.

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