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08:13 (мск), источник: VN.ru

Стрекозы-коромысла атаковали Новосибирск

В Новосибирске и области специалисты в последние дни отмечают большое количество стрекоз. На территории региона обитает около 45 видов этих насекомых. Самый крупный называется «большое коромысло».

По мнению сотрудника института систематики и экологии животных СО РАН доктора наук Ольги Поповой, нынешнее нашествие стрекоз связано с дождливым июлем. «Сейчас уровень воды в малых реках заметно вырос, — говорит Ольга Николаевна, которая изучает стрекоз не один десяток лет. — Кроме этого, сейчас у стрекоз началась массовая миграция. В попытке найти подходящее место, чтобы отложить личинки, стрекозы способны пролететь до сотни километров. Зачастую их путь пролегает через мегаполис, и поэтому стрекоз часто можно увидеть на самых верхних этажах новосибирских высоток».

По словам Ольги Поповой, на территории Новосибирской области обитает около 45 видов стрекоз.

Самый крупный вид называется «большое коромысло». Такая стрекоза может вырасти до 10 сантиметров. Кстати, они довольно больно кусаются.

Стрекоза — страшный хищник. Например, личинки того же «большого коромысла», достигающие в длину пяти сантиметров, часто питаются мальками рыб. При этом считается, что стрекоза — самое прожорливое животное на свете. По словам ученых, стрекоза-коромысло только за один час может съесть двадцать мух.

«У каждой стрекозы есть грызущий ротовой аппарат, — говорит Ольга Попова. — И если “большое коромысло” решит вас укусить, то, поверьте, приятного мало. Но это происходит крайне редко. На человека стрекозы не охотятся, только на комаров. Доказано, что если бы стрекоз не существовало, то жители Новосибирской области не увидели бы друг друга с расстояния пяти метров — между людьми была бы сплошная комариная завеса. Поэтому стрекозы — весьма полезные существа».

Добавим, что в середине июня в Новосибирской области было нашествие бабочек-боярышниц. Однако ученые заявили, что в этом не было ничего аномального — это сезонное явление.

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