Москвичам советуют быть внимательными за рубежом из-за вспышки кори
При обнаружении подозрительных симптомов необходимо обратиться в поликлинику.
При обнаружении подозрительных симптомов необходимо обратиться в поликлинику.
Столичный Департамент здравоохранения призвал горожан внимательнее планировать свой отпуск
Рост числа заболевших зафиксирован в Австрии, Чехии, Италии, Португалии, Венгрии, Исландии, Словакии, Испании, Швеции и Румынии.
Как проявляется и чем опасна корь
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание. Заразиться при контакте с больным можно почти со стопроцентной вероятностью.
Затем наблюдается высыпание
Как обезопасить себя от кори
Единственным эффективным средством профилактики кори является иммунизация — то есть создание искусственного иммунитета с помощью прививок.
При нарушении сроков первая вакцинация может быть проведена ребенку в любом возрасте, а вторая — в возрасте старше шести лет, не ранее чем через три месяца после первой. Осложнений на введение коревой вакцины в Москве зарегистрировано не было.
Не привитым ранее, не болевшим или привитым однократно взрослым плановые прививки против кори делают до 35 лет. Медицинским работникам, работникам торговли и социальных учреждений — до 55 лет.
Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Применение вакцины полностью безопасно для здоровья взрослых и детей.
С адресами и телефонами поликлиник можно ознакомиться на сайте Департамента здравоохранения или по телефону: