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10:27 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москвичам советуют быть внимательными за рубежом из-за вспышки кори

При обнаружении подозрительных симптомов необходимо обратиться в поликлинику.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Столичный Департамент здравоохранения призвал горожан внимательнее планировать свой отпуск из-за вспышки кори в некоторых странах.

Рост числа заболевших зафиксирован в Австрии, Чехии, Италии, Португалии, Венгрии, Исландии, Словакии, Испании, Швеции и Румынии.

Как проявляется и чем опасна корь

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание. Заразиться при контакте с больным можно почти со стопроцентной вероятностью.

Первые симптомы возникают на 10−14-й день с момента заражения. У больных появляется кашель, конъюнктивит, насморк, а температура поднимается выше 38 градусов.

Затем наблюдается высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи на лице и шее, туловище, ногах и руках. Взрослые болеют корью тяжелее, чем дети, с более частым развитием осложнений в виде пневмоний, кератитов, отитов и синуситов, возможны поражение мозга и рассеянный склероз. Без надлежащего лечения это может привести к смерти. Поэтому при обнаружении подозрительных симптомов необходимо немедленно обратиться в поликлинику.

Как обезопасить себя от кори

Единственным эффективным средством профилактики кори является иммунизация — то есть создание искусственного иммунитета с помощью прививок.

Первая прививка детям вводится в 12 месяцев, вторая — в шесть лет, перед поступлением в школу.

При нарушении сроков первая вакцинация может быть проведена ребенку в любом возрасте, а вторая — в возрасте старше шести лет, не ранее чем через три месяца после первой. Осложнений на введение коревой вакцины в Москве зарегистрировано не было.

Не привитым ранее, не болевшим или привитым однократно взрослым плановые прививки против кори делают до 35 лет. Медицинским работникам, работникам торговли и социальных учреждений — до 55 лет.

Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Применение вакцины полностью безопасно для здоровья взрослых и детей.

С адресами и телефонами поликлиник можно ознакомиться на сайте Департамента здравоохранения или по телефону: 8 (495) 318−00−11.

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