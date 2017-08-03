Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года

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Сейчас населению Земли требуется 1,7 планеты для обеспечения потребности в продовольствии и прочих биологических ресурсах. Дата такого символического «дня экологического долга» ежегодно смещается с начала 1970-х годов: в 2015 году она приходилась на 13 августа, в 2016-м — на 8 августа.

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Исследователи указывают, что причина возникновения экологического долга — слишком быстрое и неэффективное потребление природных ресурсов. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 31% пищи в мире выбрасывается. Также снижается способность экосистем к восстановлению на фоне увеличения населения, роста отходов и выбросов парниковых газов. Половина поверхности планеты, пригодной для жизни растений, уже занята сельским хозяйством, на него идет до 85% используемой пресной воды.

Россия наряду с Бразилией, Канадой, Швецией, Финляндией и рядом других стран пока остается экологическим донором: биоемкость экосистем страны (то есть их способность к восстановлению и поглощению отходов и парниковых газов) превышает экологический след. Тем не менее рост потребления ресурсов в РФ вызывает тревогу экологов. Основные составляющие экоследа россиян — жилищно-коммунальные услуги (26,2% от общего объема), потребление продовольствия (20%), транспорт (12,5%). Поясним, что величину экологического следа измеряют в глобальных гектарах — это площадь биологически продуктивной территории и акватории, способная обеспечить население ресурсами и поглотить все произведенные им отходы.