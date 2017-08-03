С 1 августа пенсии работающих пенсионеров в Иркутской области повысились
В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере.
В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере.
Об этом 3 августа сообщает отделение Пенсионного фонда России по Иркутской области. В отличие от традиционной индексации пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, нынешняя прибавка носит сугубо индивидуальный характер: её размер зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.
Максимальная прибавка от перерасчёта ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте. Стоимость пенсионного балла с 1 апреля составляет 78,58 рублей.
В Иркутской области продолжают работать 168 945 жителей, вышедших на заслуженный отдых, что составляет 25,3% от общего числа получателей пенсии.