С 1 августа пенсии работающих пенсионеров в Иркутской области повысились

Об этом 3 августа сообщает отделение Пенсионного фонда России по Иркутской области. В отличие от традиционной индексации пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, нынешняя прибавка носит сугубо индивидуальный характер: её размер зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.