Подготовка к осеннему пожароопасному сезону началась в Хабаровском крае

— Весна была затяжная и с малым количество осадков. И, к сожалению, ситуация с пожарной обстановкой сложилась не очень хорошая, в частности в центральных и южных районах Хабаровского края, — сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук на заседании краевой комиссии по ЧС. — В конце июня проблема пришла и в северные районы, как снег с сопок сошел. Никто серьезной работы по выкашиванию травы, как на садоводческих участках, так и вблизи домов — не проводил. Мы помним, как осенью 2016 года горел Амурский район. Задеты оказались и населенные пункты, и дачные дома. Сгорело прядка 100 построек — почти все самострои, но это неважно. Основным фактором, который приводит к пожарам, в крае традиционно является сухая трава. Именно с ней и надо бороться, особенно районам Хабаровского края.