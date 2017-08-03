Подготовка к осеннему пожароопасному сезону началась в Хабаровском крае
В этом году в регионе ожидается сухая осень без раннего снега.
В этом году в регионе ожидается сухая осень без раннего снега.
В Хабаровском крае началась подготовка к осеннему пожароопасному сезону, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Весна была затяжная и с малым количество осадков. И, к сожалению, ситуация с пожарной обстановкой сложилась не очень хорошая, в частности в центральных и южных районах Хабаровского края, — сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук на заседании краевой комиссии по ЧС. — В конце июня проблема пришла и в северные районы, как снег с сопок сошел. Никто серьезной работы по выкашиванию травы, как на садоводческих участках, так и вблизи домов — не проводил. Мы помним, как осенью 2016 года горел Амурский район. Задеты оказались и населенные пункты, и дачные дома. Сгорело прядка 100 построек — почти все самострои, но это неважно. Основным фактором, который приводит к пожарам, в крае традиционно является сухая трава. Именно с ней и надо бороться, особенно районам Хабаровского края.
— До начала сентября надо максимально выкосить траву. Пройтись там, где есть дачные дома, жилые дома, частный сектор — все должно быть выкошено. Задействовать в проверках полицию, чтобы не допустить осенью чрезвычайных ситуаций с пожарами. У нас в этом году ожидается сухая осень, и без раннего снега. Поэтому, если мы сейчас не предпримем превентивные меры, нас может ждать осень такая же, как в 2016 году, — отметил Анатолий Литвинчук.