Первые поставки клубники с производства ягод в Сергаче поступили в Нижний Новгород

Также ягоды компании можно приобрести и в области. Чтобы изучить спрос, предприятие поставило розничные палатки в Сергаче и близлежащих населённых пунктах, а также в Краснооктябрьском районе. По средним оценкам, в сутки в такой точке продаётся по 30−40 кг в день. «Для палатки это нормально. Продаётся она по 300 рублей. И население, у которых есть огороды, растёт своя клубника, пусть далеко и не у всех, готово её покупать и покупает», — отметил Федотов.