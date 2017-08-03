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08:58 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Первые поставки клубники с производства ягод в Сергаче поступили в Нижний Новгород

Первые поставки клубники с производства ягод в Сергаче поступили в Нижний Новгород. Об этом сообщил директор ООО «Рассвет» Владимир Федотов 2 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По его словам, достигнута договорённость о первых поставках клубники в торговые сети Нижнего Новгорода, поставка к 1 августа уже составила около 20 тонн.

Также ягоды компании можно приобрести и в области. Чтобы изучить спрос, предприятие поставило розничные палатки в Сергаче и близлежащих населённых пунктах, а также в Краснооктябрьском районе. По средним оценкам, в сутки в такой точке продаётся по 30−40 кг в день. «Для палатки это нормально. Продаётся она по 300 рублей. И население, у которых есть огороды, растёт своя клубника, пусть далеко и не у всех, готово её покупать и покупает», — отметил Федотов.

Директор предприятия также добавил, что к середине августа ожидается первый урожай голубики.

Напомним, промышленное производство разных видов ягод открылось в Сергачском районе Нижегородской области в 2017 году. Предприятием в этом году высажено 20 га клубники, 10 га малины, 5 га ежевики и 15 га голубики. На новом производстве создано почти 200 сезонных и постоянных рабочих мест. Планируемый валовый ежегодный сбор ягод в этом году составит 120 тонн, а в следующем — около 500 тонн свежих ягод, которые в основном будут реализованы жителям Нижегородской области.

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