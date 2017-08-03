Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Умеренные возлияния грозят ожирением
«Не хотел бы, но вынужден»: политики о новых санкциях против РФ
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Софи Кальчева рассказала, почему рассталась с Басковым – СМИ
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
11:18 (мск), источник: Sputnik.by

Председатель Союза кемпингов: автотуризм в Беларуси пока «в загоне»

Несмотря на уникальные условия для развития автомобильного туризма, эта сфера, как и развитие сети кемпингов в нашей стране, пока вызывает больше вопросов, чем ответов, заявил радио Sputnik Беларусь председатель Союза кемпингов Беларуси Владимир Рудой.

Источник: Sputnik.by

Еще в 2014 году по поручению бывшего премьер-министра страны Михаила Мясниковича вопрос развития кемпингов в Беларуси поднимался на самом высоком уровне. Тогда итогом обсуждения стало принятие в Беларуси, единственной из всех стран СНГ, стандарта в отношении кемпингов, который совпадает с европейским.

Читайте также
Экспорт нефти из России в Беларусь за семь месяцев рухнул на 16%

«Есть стандарт, но движение пока на этом и закончилось. Хотя чиновники и объявляют о том, что около 30-ти кемпингов в Беларуси существует. Да, есть стоянки около Дудуток, на Линии Сталина, но они нашему стандарту не соответствуют, а мы пытаемся попасть в каталоги международные. Например, в соответствии с требованиями немецкого каталога, в стране должно быть не менее 15-ти кемпингов, каждый объемом не менее 40-ка автомобилей. А у нас есть один, который подходит под эти определения, поэтому мы ни в какие каталоги попасть не можем», — рассказал Рудой.

В то же время, по мнению многих экспертов туристической отрасти, в Беларуси создана уникальная ситуация и небывалые условия для развития автомобильного туризма.

«Везде земля стоит огромных денег, и чтобы строить кемпинг, землю нужно приобретать. В Беларуси в соответствии с постановлением № 667 земля под кемпинги выделяется без аукциона бесплатно. Но, к сожалению, из-за того, что информации об это мало, нет движения», — отметил Рудой.

Главной причиной того, что автотуризм в Беларуси пока «в загоне», собеседник Sputnik назвал вопрос свободы перемещения в страну.

«11 июля в Беларуси прошла большая международная конференция по брендингу, и там подчеркивали, что в Беларуси созданы все условия, кроме свободного доступа. Президент Всемирной туристической организации Талеб Рифаи говорил, что если вы не можете полностью отказаться от виз, хотя бы сделайте их простыми или электронными», — рассказал Рудой.

Кроме того, собеседник Sputnik отметил, что по наблюдениям транзитных автотуристов, решение о введении Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80-ти стран, въезжающих в страну через национальный аэропорт, имеет и негативные последствия.

«В ответ на эти действия нашей страны Россия закрыла транзит через Беларусь автотуристам. И их количество уменьшилось почти до нуля. Не знаю, какой доход получила страна от притока туристов через аэропорт, но по транзиту был явный упадок. Поэтому такие действия важно согласовывать», — резюмировал Рудой.

При этом, по словам собеседника, в ближайшей перспективе вероятны изменения к лучшему, поскольку в 2018 году Россия примет чемпионат мира по футболу, и это событие даст стимул решать вопрос и с автотуристами, которые, возможно, захотят приехать в Россию транзитом через Беларусь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 СМИ назвали возможного преемника Малахова в 'Пусть говорят'
Жители деревни Вязынка прокомментировали убийство 14-летней школьницы
МЧС Абхазии назвало имена погибших при взрыве россиянок
Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
Премьер-министр Японии сформировал новый кабинет министров
Володин рассказал, что делает депутата счастливым
После массового отравления на турбазе в Бурятии возбуждено дело
На Украине сообщили, что Саакашвили не сможет выехать из США
СМИ: стратег кампании Клинтон переходит в команду Цукерберга
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В Москве пустуют арендные квартиры
Установлен порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг
Стало известно, кто займется реновацией в Москве
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь