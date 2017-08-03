Председатель Союза кемпингов: автотуризм в Беларуси пока «в загоне»

Источник: Sputnik.by

Еще в 2014 году по поручению бывшего премьер-министра страны Михаила Мясниковича вопрос развития кемпингов в Беларуси поднимался на самом высоком уровне. Тогда итогом обсуждения стало принятие в Беларуси, единственной из всех стран СНГ, стандарта в отношении кемпингов, который совпадает с европейским.

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«Есть стандарт, но движение пока на этом и закончилось. Хотя чиновники и объявляют о том, что около 30-ти кемпингов в Беларуси существует. Да, есть стоянки около Дудуток, на Линии Сталина, но они нашему стандарту не соответствуют, а мы пытаемся попасть в каталоги международные. Например, в соответствии с требованиями немецкого каталога, в стране должно быть не менее 15-ти кемпингов, каждый объемом не менее 40-ка автомобилей. А у нас есть один, который подходит под эти определения, поэтому мы ни в какие каталоги попасть не можем», — рассказал Рудой.

В то же время, по мнению многих экспертов туристической отрасти, в Беларуси создана уникальная ситуация и небывалые условия для развития автомобильного туризма.

«Везде земля стоит огромных денег, и чтобы строить кемпинг, землю нужно приобретать. В Беларуси в соответствии с постановлением № 667 земля под кемпинги выделяется без аукциона бесплатно. Но, к сожалению, из-за того, что информации об это мало, нет движения», — отметил Рудой.

Главной причиной того, что автотуризм в Беларуси пока «в загоне», собеседник Sputnik назвал вопрос свободы перемещения в страну.

«11 июля в Беларуси прошла большая международная конференция по брендингу, и там подчеркивали, что в Беларуси созданы все условия, кроме свободного доступа. Президент Всемирной туристической организации Талеб Рифаи говорил, что если вы не можете полностью отказаться от виз, хотя бы сделайте их простыми или электронными», — рассказал Рудой.

Кроме того, собеседник Sputnik отметил, что по наблюдениям транзитных автотуристов, решение о введении Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80-ти стран, въезжающих в страну через национальный аэропорт, имеет и негативные последствия.

«В ответ на эти действия нашей страны Россия закрыла транзит через Беларусь автотуристам. И их количество уменьшилось почти до нуля. Не знаю, какой доход получила страна от притока туристов через аэропорт, но по транзиту был явный упадок. Поэтому такие действия важно согласовывать», — резюмировал Рудой.