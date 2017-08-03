До конца 2017 года в Кемеровской области появится индустриальный парк

До конца 2017 года в южной столице Кузбасса появится первый в регионе индустриальный парк.

Согласно информации пресс-службы администрации области, парк займет территорию площадью 21,1 га. Площадка, на которой будет располагаться индустриальный парк, обеспечена электроэнергией, водо-, газоснабжением, централизованным отоплением, водоотведением, внутренними автодорогами и железнодорожными путями. До международного аэропорта «Спиченково» около 25 км.