До конца 2017 года в Кемеровской области появится индустриальный парк
Новые производства разместятся на базе Новокузнецкого вагоностроительного завода.
Новые производства разместятся на базе Новокузнецкого вагоностроительного завода.
До конца 2017 года в южной столице Кузбасса появится первый в регионе индустриальный парк.
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Уже сейчас парк заполнен на 15%, создано 170 рабочих мест. Перспективы развития уникального объекта обсудили глава города Сергей Кузнецов и замгубернатора Станислав Черданцев.