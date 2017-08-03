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08:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

До конца 2017 года в Кемеровской области появится индустриальный парк

Новые производства разместятся на базе Новокузнецкого вагоностроительного завода.

До конца 2017 года в южной столице Кузбасса появится первый в регионе индустриальный парк.

Согласно информации пресс-службы администрации области, парк займет территорию площадью 21,1 га. Площадка, на которой будет располагаться индустриальный парк, обеспечена электроэнергией, водо-, газоснабжением, централизованным отоплением, водоотведением, внутренними автодорогами и железнодорожными путями. До международного аэропорта «Спиченково» около 25 км.

Уже сейчас парк заполнен на 15%, создано 170 рабочих мест. Перспективы развития уникального объекта обсудили глава города Сергей Кузнецов и замгубернатора Станислав Черданцев.

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