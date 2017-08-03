Болельщиков «СКА-Хабаровска» возмутила двойная цена билетов на матч со «Спартаком»
Футбольный клуб повысил стоимость «пропусков» второй категории
Футбольный клуб повысил стоимость «пропусков» второй категории
Хабаровск, 3 августа, AmurMedia.
Любители футбола негодуют: клуб «СКА-Хабаровск» объявил о повышении цен на билеты к домашнему матчу 27 августа. В этот день на стадионе имени Ленина «армейцы» примут московский «Спартак». Игра «красно-синих» с действующим чемпионом России должна привлечь повышенное внимание болельщиков, поэтому хабаровский клуб удвоил стоимость билетов второй категории, а поклонники местной футбольной команды назвали это жаждой наживы на именитом сопернике, сообщает ИА AmurMedia.
Информация о том, что за посещение матча «СКА-Хабаровск» — «Спартак» постояльцам центральных трибун придется заплатить вдвое больше обычного, появилась в официальном аккаунте клуба «армейцев» в Instagram. Новость сразу же собрала негативные отклики болельщиков. Горожане обвинили руководство «красно-синих» в попытке сорвать деньги на летнем ажиотаже, а также в демонстрации непопулярности матчей «СКА-Хабаровска». По мнению подписчиков, зарабатывать на приезде именитых соперников — далеко не лучшая тактика.
«Пока летний ажиотаж, решили денежек сорвать? Верной дорогой идете, товарищи», — высказался пользователь fedechko86.
«Это вы так сами подтверждаете, что СКА не имеет интереса? Не могу сказать, что ходим на все матчи, порой игры с плохими командами пропускали в прошлом сезоне, порой хотели, но работа. В общей сложности около 10 лет туда ходим. Но такой ход клуба разочаровал. Вы ориентируетесь не на своих людей, а на тех, кто хочет поглазеть на другие клубы. Мы пока в самом низу, всегда есть надежда, что мы будем выигрывать, но при таком положении зарабатывать на фанатах других команд… Вот можно взять комплект, но потратить на семью 3000 — тоже навсегда — позволительно, а сходить на один матч за 1800… В общем, удачи на ориентирование на ложных фанатов. А мы
Кто на слуху, тот дороже?
Центральные трибуны стадиона имени Ленина, куда пускают по билетам второй категории — места с наилучшим обзором игрового поля. Поэтому стоимость за «проходку» туда всегда была немного выше, чем на боковые ряды. В ближайшем домашнем матче «армейцы» встречаются с «Анжи» из Махачкалы, и болельщики уже сейчас проявляют интерес к этой игре. Команду соперников возглавляет
«Без разницы, кто приедет — «Спартак» или «Анжи», почему я должен на матч с «Анжи» платить 300 рублей, а со «Спартаком» 600! Что за бред?! — возмутился cka27rus.
Всплески негодования болельщиков разбавили отклики горожан, призывающих не перегибать палку, а также вспомнить, как в прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» бесплатно пускал любителей футбола на домашние матчи. Информагентство сообщало, что жители и гости краевого центра таким образом посетили встречи «армейцев» с клубами «Тамбов» и «Оренбург» перед выходом в стыки и РФПЛ. Кроме того, последний матч 2016 года — с ФК «Кубань» — также стал бесплатным.
— Странно себя ведут наши болельщики, если честно. Удивляет такое отношение. Если ребята хотят поддерживать любимую команду, им не принципиально, сколько стоит билет на матч: купил, пришел и болеешь. В крайнем случае, если уж так хочется сэкономить лишний рубль, никто не мешает приобрести абонемент. Но
Призвали к ответу
«Во всех клубах РФПЛ есть ценовая политика, которая подразумевает, что цены варьируются в зависимости от класса матча. Так что цена билета абсолютно точно не должна быть единой», — пояснил представитель
Эту же информацию корр. информагентства подтвердили в футбольном клубе.
— Мы действительно повысили цены на билеты второй категории — это места на трибунах с первой по четвертую, с 13-й по 20-ю и с 29-й по 32-ю включительно. Вместо 300 рублей стоимость билета на эти трибуны составит 600 рублей. При этом у болельщиков «СКА-Хабаровска» есть возможность сразу приобрести пакет билетов второй категории на три домашних матча, его стоимость 1000 рублей. Это более выгодное предложение. Если болельщики уже приобрели билеты на матч с «Анжи» за 300 рублей, они могут обратиться в кассы и докупить билеты на игры с «Рубином» и «Спартаком» за 700 рублей, — уточнили в
Матч с московским «Спартаком» состоится на стадионе имени Ленина 27 августа. До этой встречи «армейцы» проведут еще две домашние игры: с махачкалинским «Анжи» 8 августа и казанским «Рубином» 13 августа. Предложение выкупить пакет билетов сразу на три матча и переплатить всего 100 рублей выглядит на фоне общего ажиотажа весьма выгодным. Но болельщикам, которые не могут посещать все игры любимой команды по тем или иным причинам, такой сервис явно не нужен. А это значит, что ради просмотра игры «СКА-Хабаровска» и московского «Спартака» с удобной трибуны придется выложить удвоенную цену.