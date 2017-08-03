Болельщиков «СКА-Хабаровска» возмутила двойная цена билетов на матч со «Спартаком»

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Хабаровск, 3 августа, AmurMedia.

Любители футбола негодуют: клуб «СКА-Хабаровск» объявил о повышении цен на билеты к домашнему матчу 27 августа. В этот день на стадионе имени Ленина «армейцы» примут московский «Спартак». Игра «красно-синих» с действующим чемпионом России должна привлечь повышенное внимание болельщиков, поэтому хабаровский клуб удвоил стоимость билетов второй категории, а поклонники местной футбольной команды назвали это жаждой наживы на именитом сопернике, сообщает ИА AmurMedia.

Информация о том, что за посещение матча «СКА-Хабаровск» — «Спартак» постояльцам центральных трибун придется заплатить вдвое больше обычного, появилась в официальном аккаунте клуба «армейцев» в Instagram. Новость сразу же собрала негативные отклики болельщиков. Горожане обвинили руководство «красно-синих» в попытке сорвать деньги на летнем ажиотаже, а также в демонстрации непопулярности матчей «СКА-Хабаровска». По мнению подписчиков, зарабатывать на приезде именитых соперников — далеко не лучшая тактика.

«Пока летний ажиотаж, решили денежек сорвать? Верной дорогой идете, товарищи», — высказался пользователь fedechko86.

«Это вы так сами подтверждаете, что СКА не имеет интереса? Не могу сказать, что ходим на все матчи, порой игры с плохими командами пропускали в прошлом сезоне, порой хотели, но работа. В общей сложности около 10 лет туда ходим. Но такой ход клуба разочаровал. Вы ориентируетесь не на своих людей, а на тех, кто хочет поглазеть на другие клубы. Мы пока в самом низу, всегда есть надежда, что мы будем выигрывать, но при таком положении зарабатывать на фанатах других команд… Вот можно взять комплект, но потратить на семью 3000 — тоже навсегда — позволительно, а сходить на один матч за 1800… В общем, удачи на ориентирование на ложных фанатов. А мы как-нибудь через другой источник посмотрим. Разочаровали…» — прокомментировал satoru369.

Кто на слуху, тот дороже?

Центральные трибуны стадиона имени Ленина, куда пускают по билетам второй категории — места с наилучшим обзором игрового поля. Поэтому стоимость за «проходку» туда всегда была немного выше, чем на боковые ряды. В ближайшем домашнем матче «армейцы» встречаются с «Анжи» из Махачкалы, и болельщики уже сейчас проявляют интерес к этой игре. Команду соперников возглавляет экс-главный тренер «красно-синих» Александр Григорян, который за последние пару месяцев забрал к себе трех игроков «СКА-Хабаровска». Но стоимость билетов на этот матч остается прежней, поэтому болельщики не так уж и неправы, уличая руководство любимого клуба в попытке заработать на имени «Спартака».

«Без разницы, кто приедет — «Спартак» или «Анжи», почему я должен на матч с «Анжи» платить 300 рублей, а со «Спартаком» 600! Что за бред?! — возмутился cka27rus.

Всплески негодования болельщиков разбавили отклики горожан, призывающих не перегибать палку, а также вспомнить, как в прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» бесплатно пускал любителей футбола на домашние матчи. Информагентство сообщало, что жители и гости краевого центра таким образом посетили встречи «армейцев» с клубами «Тамбов» и «Оренбург» перед выходом в стыки и РФПЛ. Кроме того, последний матч 2016 года — с ФК «Кубань» — также стал бесплатным.

— Странно себя ведут наши болельщики, если честно. Удивляет такое отношение. Если ребята хотят поддерживать любимую команду, им не принципиально, сколько стоит билет на матч: купил, пришел и болеешь. В крайнем случае, если уж так хочется сэкономить лишний рубль, никто не мешает приобрести абонемент. Но из-за пары сотен рублей поднимать такой шум? Такое поведение самих болельщиков и позорит. Проще тогда вообще не ходить на матчи — есть же телевизор, трансляцию пусть смотрят, — поделился с корр. ИА AmurMedia болельщик «СКА-Хабаровска» Алексей Арефьев.

Призвали к ответу

Пресс-служба «СКА-Хабаровска» также прокомментировала ситуацию в социальных сетях. Регламент клубов, состоящих в Российской футбольной Премьер-лиге, предусматривает разную стоимость билетов на домашние игры команды. В связи с этим руководство «красно-синих» воспользовалось возможностью поднять цены.

«Во всех клубах РФПЛ есть ценовая политика, которая подразумевает, что цены варьируются в зависимости от класса матча. Так что цена билета абсолютно точно не должна быть единой», — пояснил представитель пресс-службы «армейцев» возмущенным болельщикам.

Эту же информацию корр. информагентства подтвердили в футбольном клубе.

— Мы действительно повысили цены на билеты второй категории — это места на трибунах с первой по четвертую, с 13-й по 20-ю и с 29-й по 32-ю включительно. Вместо 300 рублей стоимость билета на эти трибуны составит 600 рублей. При этом у болельщиков «СКА-Хабаровска» есть возможность сразу приобрести пакет билетов второй категории на три домашних матча, его стоимость 1000 рублей. Это более выгодное предложение. Если болельщики уже приобрели билеты на матч с «Анжи» за 300 рублей, они могут обратиться в кассы и докупить билеты на игры с «Рубином» и «Спартаком» за 700 рублей, — уточнили в пресс-службе «СКА-Хабаровска».