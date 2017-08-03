4 августа в ряде домов Казани не будет света

(Город Казань KZN.RU, 3 августа). 4 августа в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Московского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.00 до 18.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Академика Павлова, 19, 21, 23, 23а.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: переулок Кедровый, 1−18; переулок Лиственный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; ул. Односторонка Гривки, 1, 7, 7а, 9, 19, 19б, 19 В, 21, 21а, 24, 26, 27, 27 г, 28, 30, 31а, 34, 36, 36а, 37, 37а, 38а, 40; ул. Параллельная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15; ул. Приволжская, 167, 169, 169а, 171, 173, 175, 176а, 177, 179, 181, 182, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 205, 207, 209, 213а, 215; ул. Поперечно-Гривская, 22, 22а; ул. Поперечно-Равнинная, 1, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24; ул. Равнинная, 55, 55б, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 103;ул. Сулеймановой, 30, 33, 34; ул. Чусовая, 1, 2, 4.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Московском районе по адресам: ул. Серова, 6, 6 к.2, 6б, 12, 12а, 14, 19, 19а.

С 9. 00 до 17.00 без света останутся жители Приволжского района по адресам: ул. Х. Мавлютова, 44; ул. Профессора Камая, 12.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат в Советском районе по адресам: ул. Волочаевская, 6; ул. Спортивная, 33.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Кировского, Московского и Советского районов Казани.