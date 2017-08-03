Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
В Турции затонуло судно с туристами
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин «эмоциональный интеллект» недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Украина пребывает в состоянии сальной истерики – эксперт
«Хорошая новость Кремлю»: NI о новых санкциях США
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Уникальные витрины Могадишо
10:19 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

4 августа в ряде домов Казани не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Кировском, Московском, Приволжском и Советском районах.

(Город Казань KZN.RU, 3 августа). 4 августа в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Московского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.00 до 18.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Академика Павлова, 19, 21, 23, 23а.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: переулок Кедровый, 1−18; переулок Лиственный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; ул. Односторонка Гривки, 1, 7, 7а, 9, 19, 19б, 19 В, 21, 21а, 24, 26, 27, 27 г, 28, 30, 31а, 34, 36, 36а, 37, 37а, 38а, 40; ул. Параллельная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15; ул. Приволжская, 167, 169, 169а, 171, 173, 175, 176а, 177, 179, 181, 182, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 205, 207, 209, 213а, 215; ул. Поперечно-Гривская, 22, 22а; ул. Поперечно-Равнинная, 1, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24; ул. Равнинная, 55, 55б, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 103;ул. Сулеймановой, 30, 33, 34; ул. Чусовая, 1, 2, 4.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Московском районе по адресам: ул. Серова, 6, 6 к.2, 6б, 12, 12а, 14, 19, 19а.

С 9. 00 до 17.00 без света останутся жители Приволжского района по адресам: ул. Х. Мавлютова, 44; ул. Профессора Камая, 12.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат в Советском районе по адресам: ул. Волочаевская, 6; ул. Спортивная, 33.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Кировского, Московского и Советского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
До 24 сентября в Казани временно закрыта ул.Ш.Марджани
Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
В Абхазии назвали имена погибших при взрыве россиянок
Премьер-министр Японии сформировал новый кабинет министров
СМИ: в Ираке нашли данные о находящихся в Европе террористах ИГ
После массового отравления на турбазе в Бурятии возбуждено дело
На Украине заявили, что все паспорта Саакашвили аннулированы
СМИ: стратег кампании Клинтон переходит в команду Цукерберга
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото первого официального краш-теста ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
В России упразднили понятие «дача»
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь