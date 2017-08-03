Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
В Турции затонуло судно с туристами
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Украина пребывает в состоянии сальной истерики – эксперт
«Хорошая новость Кремлю»: NI о новых санкциях США
90-килограммовая модель показала смелое фото
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
10:29 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Очередной этап реконструкции набережной Хабаровска завершится к концу года

Ход работ оценил губернатор края.

Реконструкция участка краевой набережной в районе стадиона имени Ленина в Хабаровске завершится к концу года. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального правительства, ход работ на прогулочной территории и спортивных объектах оценил губернатор Вячеслав Шпорт.

Глава региона осмотрел стрелковый тир и легкоатлетический манеж стадиона имени Ленина. Здесь регулярно проводятся различные соревнования, однако уровень технической оснащенности этих объектов уже не отвечает современным требованиям. Губернатор подчеркнул, что краевые власти помогут провести реконструкцию.

«О конкретной стоимости пока говорить рано, сначала нужно сделать проект, предусмотрев современные подходы к занятиям легкой атлетикой и пулевой стрельбой. Эти проекты могут быть реализованы в рамках государственно-частного партнерства. У нас уже есть успешные примеры такой работы», — сказал Вячеслав Шпорт. Основные работы по реконструкции ведутся в районе стадиона имени Ленина. Здесь недавно заработал пешеходный игровой фонтан, завершается обустройство береговой линии, вдоль которой уже оформлены прогулочные и смотровые площадки. До конца года работы на этом участке должны быть завершены.

«Набережная стала излюбленным местом жителей и гостей краевого центра. Это место большого скопления людей, семей с детьми. Важно, чтобы отдых здесь, в первую очередь у воды — был максимально безопасным. Я имею ввиду не только береговую линию, но и новый фонтанный комплекс. Нужно оградить опасные зоны, установить информационные щиты и тщательно следить за нарушителями мер безопасности», — сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, в этом году любимое место отдыха хабаровчан празднует свой 60-летний юбилей. Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» показывало, как преобразилась набережная этим летом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
В Абхазии назвали имена погибших при взрыве россиянок
Премьер-министр Японии сформировал новый кабинет министров
СМИ: в Ираке нашли данные о находящихся в Европе террористах ИГ
После массового отравления на турбазе в Бурятии возбуждено дело
На Украине заявили, что все паспорта Саакашвили аннулированы
СМИ: стратег кампании Клинтон переходит в команду Цукерберга
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото первого официального краш-теста ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
Наследников имущества защитит новый закон
Переселенцам из хрущевок предоставят на выбор по три квартиры
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь