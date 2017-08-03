Очередной этап реконструкции набережной Хабаровска завершится к концу года

«О конкретной стоимости пока говорить рано, сначала нужно сделать проект, предусмотрев современные подходы к занятиям легкой атлетикой и пулевой стрельбой. Эти проекты могут быть реализованы в рамках государственно-частного партнерства. У нас уже есть успешные примеры такой работы», — сказал Вячеслав Шпорт. Основные работы по реконструкции ведутся в районе стадиона имени Ленина. Здесь недавно заработал пешеходный игровой фонтан, завершается обустройство береговой линии, вдоль которой уже оформлены прогулочные и смотровые площадки. До конца года работы на этом участке должны быть завершены.



«Набережная стала излюбленным местом жителей и гостей краевого центра. Это место большого скопления людей, семей с детьми. Важно, чтобы отдых здесь, в первую очередь у воды — был максимально безопасным. Я имею ввиду не только береговую линию, но и новый фонтанный комплекс. Нужно оградить опасные зоны, установить информационные щиты и тщательно следить за нарушителями мер безопасности», — сказал Вячеслав Шпорт.