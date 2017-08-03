Очередной этап реконструкции набережной Хабаровска завершится к концу года
Ход работ оценил губернатор края.
Ход работ оценил губернатор края.
Реконструкция участка краевой набережной в районе стадиона имени Ленина в Хабаровске завершится к концу года. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в
Глава региона осмотрел стрелковый тир и легкоатлетический манеж стадиона имени Ленина. Здесь регулярно проводятся различные соревнования, однако уровень технической оснащенности этих объектов уже не отвечает современным требованиям. Губернатор подчеркнул, что краевые власти помогут провести реконструкцию.
«О конкретной стоимости пока говорить рано, сначала нужно сделать проект, предусмотрев современные подходы к занятиям легкой атлетикой и пулевой стрельбой. Эти проекты могут быть реализованы в рамках
«Набережная стала излюбленным местом жителей и гостей краевого центра. Это место большого скопления людей, семей с детьми. Важно, чтобы отдых здесь, в первую очередь у воды — был максимально безопасным. Я имею ввиду не только береговую линию, но и новый фонтанный комплекс. Нужно оградить опасные зоны, установить информационные щиты и тщательно следить за нарушителями мер безопасности», — сказал Вячеслав Шпорт.
Напомним, в этом году любимое место отдыха хабаровчан празднует свой 60-летний юбилей. Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» показывало, как преобразилась набережная этим летом.