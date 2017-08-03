Страна контрастов. Сибирячка полгода жила в Индии, обучая детей из трущоб

Красноярский журналист побывала в Индии, в качестве волонтёра приняла участие в проекте, который занимается образованием детей из трущоб, и рассказала корреспонденту «АиФ-Красноярск» о впечатлениях от этой экзотической страны и общения с её жителями.

Под матрас не смотреть!

Журналист Наталья Дубашинская несколько лет была вдохновенным рупором красноярского драмтеатра. Но однажды появилось непреодолимое желание отправиться в путешествие, а пунктом назначения стала Индия — таинственная, манящая страна, где трущобы соседствуют с роскошью, а по улицам городов с древнейшей культурой бегают грязные босоногие ребятишки. Красноярка приняла участие в социальном проекте Museum School в городе Бхопал. Организаторы проекта поселили её в своём доме, что дало уникальную возможность вплотную соприкоснуться с бытом индийской семьи.

«Мне казалось, что Индия всё время испытывает мою внутреннюю силу и способность к адаптации, — призналась Наташа. — Настолько разным оказался бытовой уклад наших стран, а к некоторым культурным особенностям привыкнуть так и не удалось».

Больше всего русскую девушку шокировало индийское отношение к чистоте. Вытереть пыль перед приездом гостьи совсем не обязательно. Постелить свежее постельное бельё — тем более. Заглянуть под матрас, как советовали бывалые путешественники, девушка так и не решилась… Туалетной бумаги в индийских «заведениях» нет, но зато всегда есть вода. Душ даже в богатых домах представляет собой трубку из стены, вода из которой течёт прямо на пол.

Едят индийцы руками. Наташа решила погрузиться в жизнь Индии по-честному и тоже отказалась от ложки и вилки. Признаётся: было нелегко. Принимать пищу без помощи столовых приборов — настоящий культурный шок. Попробуйте! Нужно, чтобы частью трапезы была лепёшка или варёный рис, вторая составляющая индийского обеда — острая подливка, похожая на густой суп — дал. Оторвите кусочек лепёшки или скатайте рис в шарик, захватывайте жидкость и отправляйте в рот. Руки при этом индийцы если и моют, то только после еды.

Уроки в музеях.

Проект Museum School организовала семья Гош, пригласившая Наташу, — муж и жена Шибани и Прадип. Они живут и работают в городе Бхопал. Это большой по российским меркам, но провинциальный город. Бесплатное образование для детей существует, но очень низкого уровня. И родители, понимая, что отпрыскам не светит продолжение учёбы, рано забирают детей из школы. В будущем их удел — низкоквалифицированный труд. И так продолжается из поколения в поколение. Шибани и Прадип придумали проводить уроки в музеях. Спустя 10 лет хорошо видны результаты работы — детки, которые 6−7-летними «дичками» приходили в проект, теперь стали взрослыми образованными юношами и девушками, многие из них планируют поступать в университеты. Уроки для детей проводят и под открытым небом. Девчонки и мальчишки садятся прямо на землю и слушают учителя.

«Меня попросили рассказать ребятам о России. Я собрала самое интересное о нашей стране. Сначала дети изучали, как добраться из Бхопала до Красноярска — есть два пути, через Среднюю Азию и через Тибет. Разговор о странах и границах стал для маленьких индийцев из трущоб настоящим открытием, а карта мира показалась волшебной шкатулкой. Ещё я поведала про смену времён года — это удивительное явление для жителей субтропиков», — говорит Наталья.

Малыши долго не понимали, как листья могут желтеть и опадать, а потом снова вырастать на деревьях. Наверное, самое большое изумление вызвал у взрослых и маленьких индийцев снег. Взять в толк, что такое минус 30 градусов, дети вечного лета не смогли, ведь большинство из них даже холодильник никогда в жизни не видели. А взрослые сочувствовали и восхищались нашим умением выживать в таких нечеловеческих условиях. Даже рассказ о дожде, который может пойти в любое время года, вызвал недоверие. Разве так бывает? Смешная деталь: Шибани предложила рассказать ребятам о пингвинах, предполагая, что эти птицы водятся везде, где бывают морозы.

Отдельной темой урока стали Москва и Санкт-Петербург и культура России: балет, фигурное катание, балалайка, уличный театр с Петрушкой, полёт в космос Юрия Гагарина — всё вызывало величайший интерес.

Жизнь без гаджетов.

Удивляли ребят даже привычные нам явления, например, разный цвет глаз — зелёный, голубой, серый. Индийцы все поголовно кареглазые и черноволосые. Вообще, индийские дети очень живые, любопытные, артистичные. Они растут без информационного шума, практически не имея гаджетов, и сохраняют способность воспринимать мир непосредственно, радуясь каждой мелочи. Индийское общество, особенно в провинции, всё ещё достаточно патриархальное. Плечи и колени женщины обязательно должны быть закрыты. На улице, в общественных местах, подавляющее большинство — мужчины. Сравните: в России почти везде больше женщин. Женятся молодые люди чаще всего по выбору родителей и всегда ждут сына, наследника.

«Когда я в первый раз занималась с ребятишками, среди учеников была славная девочка-подросток из очень бедной семьи и две её сестрёнки. Их мама ждала ещё малыша. Больше эта ученица на уроки не приходила — нужно было помогать дома, — рассказывает Наташа. — Перед отъездом узнала, что в семье родилась четвёртая девочка…».