В Хабаровске собирают тёплые вещи для бездомных
Одноразовая посуда и продукты также пригодятся для благотворительных нужд.
Одноразовая посуда и продукты также пригодятся для благотворительных нужд.
В дальневосточной столице этой осенью запустят проект «Ночлежка» для бездомных. Уже сейчас организаторы просят хабаровчан помочь в реализации идеи — принести для нуждающихся тёплые вещи, одноразовую посуду, продукты питания.
«Мы уже объявили благотворительный сбор. Постояльцами ночлежки будут бездомные, которым всегда нужна тёплая одежда. Они ходят в ней всю зиму, и у них просто нет возможности
Помочь благотворителям можно и финансово: понадобятся деньги для электрического отопления ночлежки, для покупки средств санитарной обработки. Приносить вещи и деньги можно в помещение при часовне святителя Николая Чудотворца в здании железнодорожного вокзала Хабаровска или в саму организацию «Милосердие» по адресу: улица Красноводская, 2.