В Хабаровске собирают тёплые вещи для бездомных

«Мы уже объявили благотворительный сбор. Постояльцами ночлежки будут бездомные, которым всегда нужна тёплая одежда. Они ходят в ней всю зиму, и у них просто нет возможности где-то просушить вещи. Нужны перчатки, рукавицы, шапки, носки, валенки. Также при ночлежке всегда нужна одноразовая посуда, какие-то продукты, потому что, приходя к нам, бездомные будут получать ужин. Даже одна пара варежек поможет кому-то не стать инвалидом, получить шанс вернуться к нормальной жизни», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист по связям с общественностью организации «Милосердие» Любовь Кутузова.