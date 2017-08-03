Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Умеренные возлияния грозят ожирением
Путин ответил о дополнительных мерах вслед за высылкой дипломатов
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
90-килограммовая модель показала смелое фото
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин «эмоциональный интеллект» недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Украина пребывает в состоянии сальной истерики – эксперт
«Хорошая новость Кремлю»: NI о новых санкциях США
90-килограммовая модель показала смелое фото
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Уникальные витрины Могадишо
10:12 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске собирают тёплые вещи для бездомных

Одноразовая посуда и продукты также пригодятся для благотворительных нужд.

В дальневосточной столице этой осенью запустят проект «Ночлежка» для бездомных. Уже сейчас организаторы просят хабаровчан помочь в реализации идеи — принести для нуждающихся тёплые вещи, одноразовую посуду, продукты питания.

«Мы уже объявили благотворительный сбор. Постояльцами ночлежки будут бездомные, которым всегда нужна тёплая одежда. Они ходят в ней всю зиму, и у них просто нет возможности где-то просушить вещи. Нужны перчатки, рукавицы, шапки, носки, валенки. Также при ночлежке всегда нужна одноразовая посуда, какие-то продукты, потому что, приходя к нам, бездомные будут получать ужин. Даже одна пара варежек поможет кому-то не стать инвалидом, получить шанс вернуться к нормальной жизни», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист по связям с общественностью организации «Милосердие» Любовь Кутузова.

Помочь благотворителям можно и финансово: понадобятся деньги для электрического отопления ночлежки, для покупки средств санитарной обработки. Приносить вещи и деньги можно в помещение при часовне святителя Николая Чудотворца в здании железнодорожного вокзала Хабаровска или в саму организацию «Милосердие» по адресу: улица Красноводская, 2.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
В Абхазии назвали имена погибших при взрыве россиянок
Премьер-министр Японии сформировал новый кабинет министров
СМИ: в Ираке нашли данные о находящихся в Европе террористах ИГ
После массового отравления на турбазе в Бурятии возбуждено дело
На Украине заявили, что все паспорта Саакашвили аннулированы
СМИ: стратег кампании Клинтон переходит в команду Цукерберга
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото первого официального краш-теста ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В Москве пустуют арендные квартиры
Установлен порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг
Стало известно, кто займется реновацией в Москве
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь