Россельхознадзор обнаружил опасную траву на территории детского сада в Приморье
Учреждению выдано предписание ликвидировать очаг произрастания амброзии полыннолистной.
Учреждению выдано предписание ликвидировать очаг произрастания амброзии полыннолистной.
Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.
Очаг опасного для здоровья аллергенного растения амброзии полыннолистной обнаружен на территории детского сада № 2 в Партизанске, сообщает ИА PrimaMedia. По информации
«Площадь очага составила 0,8 гектара. Сразу после обнаружения карантинного растения в адрес администрации детского сада вынесено предписание о проведении работ по ликвидации очага опасного карантинного сорняка», — говорится в сообщении.
По информации специалистов карантина растений, в результате массового распространения амброзии полыннолистной, помимо вреда, наносимого посадкам сельскохозяйственных культур, резко возрастает опасность заболевания людей такими заболеваниями, как амброзийный поллиноз, бронхиальная астма, крапивница, мигрень, вызываемыми попаданием в дыхательные пути пыльцы амброзии.
Очаг выявлен специалистами