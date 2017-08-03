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10:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Россельхознадзор обнаружил опасную траву на территории детского сада в Приморье

Учреждению выдано предписание ликвидировать очаг произрастания амброзии полыннолистной.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.

Очаг опасного для здоровья аллергенного растения амброзии полыннолистной обнаружен на территории детского сада № 2 в Партизанске, сообщает ИА PrimaMedia. По информации пресс-службы Россельхознадзора, руководству учреждения предписано ликвидировать сорное растение.

«Площадь очага составила 0,8 гектара. Сразу после обнаружения карантинного растения в адрес администрации детского сада вынесено предписание о проведении работ по ликвидации очага опасного карантинного сорняка», — говорится в сообщении.

По информации специалистов карантина растений, в результате массового распространения амброзии полыннолистной, помимо вреда, наносимого посадкам сельскохозяйственных культур, резко возрастает опасность заболевания людей такими заболеваниями, как амброзийный поллиноз, бронхиальная астма, крапивница, мигрень, вызываемыми попаданием в дыхательные пути пыльцы амброзии.

Очаг выявлен специалистами Юго-Восточного отдела управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

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