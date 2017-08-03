День ВДВ омские десантники отметили «на сухую»
Несмотря на обещания властей не трогать фонтаны, «ОмскВодоканал» оперативно отключил воду, а полиция выставила заграждения и патрули.
Несмотря на обещания властей не трогать фонтаны, «ОмскВодоканал» оперативно отключил воду, а полиция выставила заграждения и патрули.
Искупаться в фонтане в Омске вчера не удалось ни одному десантнику.
Уже к обеду сотрудники УМВД по Омской области выставили металлические заграждения у двух главных фонтанов города — в сквере им. Дзержинского и на площади у Музтеатра.
А «ОмскВодоканал» и вовсе отключил воду в одном из них.
В итоге вокруг грустно бродили толпы десантников в тельняшках и с флагами ВДВ. Как отмечают очевидцы, им негде было искупаться и они не смогли исполнить многолетнюю традицию.
Тем не менее, те, кто начал праздновать с утра, успели хотя бы сфотографироваться на фоне фонтанов.
Многие десантники были в этот день не только с товарищами по службе, но и с дамами, одевшими в знак солидарности тельняшки.
В общем праздник пришлось отмечать «на сухую». Зато в городе было замечено много машин с высунутыми из окон флагами.
Как отмечают омичи, толп пьяных десантников в этом году не было, все прошло достаточно спокойно, поэтому местным СМИ пришлось транслировать новость о том, как во время празднования Дня ВДВ в Москве был избит корреспондент НТВ.