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10:24 (мск), источник: Om1.ru

День ВДВ омские десантники отметили «на сухую»

Несмотря на обещания властей не трогать фонтаны, «ОмскВодоканал» оперативно отключил воду, а полиция выставила заграждения и патрули.

Искупаться в фонтане в Омске вчера не удалось ни одному десантнику.

Уже к обеду сотрудники УМВД по Омской области выставили металлические заграждения у двух главных фонтанов города — в сквере им. Дзержинского и на площади у Музтеатра.

А «ОмскВодоканал» и вовсе отключил воду в одном из них.

В итоге вокруг грустно бродили толпы десантников в тельняшках и с флагами ВДВ. Как отмечают очевидцы, им негде было искупаться и они не смогли исполнить многолетнюю традицию.

Тем не менее, те, кто начал праздновать с утра, успели хотя бы сфотографироваться на фоне фонтанов.

Многие десантники были в этот день не только с товарищами по службе, но и с дамами, одевшими в знак солидарности тельняшки.

В общем праздник пришлось отмечать «на сухую». Зато в городе было замечено много машин с высунутыми из окон флагами.

Как отмечают омичи, толп пьяных десантников в этом году не было, все прошло достаточно спокойно, поэтому местным СМИ пришлось транслировать новость о том, как во время празднования Дня ВДВ в Москве был избит корреспондент НТВ.

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