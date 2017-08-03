День ВДВ омские десантники отметили «на сухую»

Искупаться в фонтане в Омске вчера не удалось ни одному десантнику.

Уже к обеду сотрудники УМВД по Омской области выставили металлические заграждения у двух главных фонтанов города — в сквере им. Дзержинского и на площади у Музтеатра.

А «ОмскВодоканал» и вовсе отключил воду в одном из них.

В итоге вокруг грустно бродили толпы десантников в тельняшках и с флагами ВДВ. Как отмечают очевидцы, им негде было искупаться и они не смогли исполнить многолетнюю традицию.

Тем не менее, те, кто начал праздновать с утра, успели хотя бы сфотографироваться на фоне фонтанов.

Многие десантники были в этот день не только с товарищами по службе, но и с дамами, одевшими в знак солидарности тельняшки.

В общем праздник пришлось отмечать «на сухую». Зато в городе было замечено много машин с высунутыми из окон флагами.