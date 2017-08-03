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11:24 (мск), источник: "Российская газета"

Ростовчане выступили против реконструкции парка Чуковского

Средства на строительство комплекса детских и спортивных площадок в парке Чуковского выделил фонд супермодели и филантропа Натальи Водяновой. Деньги немалые, порядка 10 миллионов рублей. В администрации Октябрьского района идею реконструкции зоны отдыха поддержали. Казалось бы, вот нежданно счастье привалило местным жителям. Однако благое дело вызвало у горожан бурю негодования. Они собираются защищать зеленую зону до победного конца.

— Будем жаловаться в прокуратуру, губернатору, ведь строительство ведется с нарушениями, — заявила одна из активисток Ирина Стасюк. — Не было проведено даже общественных слушаний по проекту!

Когда экскаваторы начали снимать слой земли, жители вызвали полицию, обратились в комбинат благоустройства и к главе администрации, выразив свой протест. Сейчас строительные работы пока приостановлены.

Горожане, что живут неподалеку, к своему островку природы относятся трепетно. Идут гулять и обязательно берут с собой пятилитровую бутылку воды — полить саженцы деревьев. Многие специально несут с собой мусорные мешки, чтобы собрать пустые бутылки или битое стекло. В этом году парк не включили в план посадки деревьев, так активисты обратились к депутату и тот выделил деньги на приобретение саженцев клена.

— По проекту детский комплекс Водяновой как раз возведут возле фитнес-центра, рыбного магазина и незаконно существующего кафе, а также на земле, уже переведенной в частную собственность. И будет наглядно видно, какой огромной зеленой зоны мы лишились, — негодуют жители.

А теперь послушаем, против чего конкретно они протестуют.

— По требованию фонда на площадке, помимо детских тренажеров и спортивных снарядов, должны быть еще домики для сторожа и медицинского персонала. Судя по эскизному проекту, это будет мощная территория с резиновым покрытием, огороженная четырехметровым забором. То есть треть парка перестанет существовать. Но у нас уже есть стадион и детские площадки, почему бы деньги не направить на их благоустройство, зачем нагромождать еще один объект и нарушать экологию? Тем более что парк окружен частным сектором, детворы здесь мало, — негодует одна из защитниц парка Ирина Стасюк.

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На площадке раздора побывал глава администрации Октябрьского района Юрий Золотарев и попытался убедить жителей, что проект нужен горожанам, так как сейчас парк не благоустроен. Сообщил также, что администрация Ростова уже выделила деньги на благоустройство остальной части парка: на освещение и строительство пешеходных дорожек. Планируется разработать даже проект дендрологического парка.

— Так или иначе, решение принято, и в октябре здесь появится комплекс. В районе три школы, и детских площадок не хватает, — резюмировал Юрий Золотарев.

Руководитель района также пообещал, что ни одно дерево не будет спилено.

В Ростове это не первый скандал, связанный с реконструкцией парков. Жители Пролетарского района который раз собираются на митинг в защиту Александровской рощи. Здесь уже выросло немало многоэтажек, появился забор, ограничивающий доступ к общегородской территории, и люди опасаются, что зеленую зону опять отдадут под застройку.

— В новостройках не планировалось спортивных площадок и зон отдыха. Там детям негде покататься на роликах, самокатах и поиграть в футбол. Ситуация усугубилась еще и тем, что для свободного доступа закрыли некоторые школьные стадионы, — возмущаются они. — От рощи все время «откусывают» лакомые кусочки, уничтожают целые зеленые островки.

— К нам стали поступать жалобы от местных жителей, и они небеспочвенны, — говорит председатель Пролетарского отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Котляров. — Роща занимает в общей сложности 55 гектаров. В департаменте архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону говорят, что строительство многоквартирных жилых домов здесь не предусмотрено. Для парка выделено 18 гектаров. А куда денутся оставшиеся 37 гектаров зеленой зоны? Под застройку?

В Советском районе разрастались слухи о том, что в парке имени города Плевен коммерсанты скупили землю и вблизи детских площадок возведут кафе-шашлычную. Опасения жителей были напрасны: коммерсанты построили для детей плескательницу — замечательное сооружение, которое манит малышей яркими игрушками и прохладой воды. Все бы хорошо: вот вам и культура, и отдых, но стоит это удовольствие триста рублей за вход. Может, и правы те, кто защищает девственную природу, когда можно посидеть просто на зеленой траве — и бесплатно?

Комментарий

Ирина Черкашина, директор ростовского отделения общественной организации «Экоправо»:

— Парк имени Чуковского, расположенный в центре города, по-своему уникален. Здесь сохранилась живая экосистема, тогда как другие рекреационные зоны много лет активно модернизировались, там строились кафе, аттракционы, развлекательные площадки. Городские леса сохранились на левом берегу Дона, частично в микрорайоне Александровка и в парке Чуковского. Стройка нанесет непоправимый ущерб зеленым насаждениям. Первое время мы даже этого не заметим, а потом деревья станут чахнуть, улетят птицы. А все из-за того, что кому-то понравилась идея, что парк должен приносить прибыль.

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