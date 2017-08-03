Около 80 несанкционированных свалок расчистили в Хабаровском крае

— Итоги операции подводятся в управлении каждую неделю, — рассказал начальник отдела по надзору в области обращения с отходами и охраны недр управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Александр Сипин, — Но главное для нас — это профилактика. Мы стараемся пресечь нарушение, проводя работу с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, которые осуществляют деятельность в сфере обращения с отходами. Проводится разъяснительная работа, консультирование, управлением организован семинар «Соблюдение требований в области обращения с отходами производства и потребления». Кстати, сумма штрафов за складирование мусора в неположенных местах в 2017 году составила уже почти 2 млн рублей.



В крае продолжает работу «горячая линия», куда жители могут сообщить о местах несанкционированных свалок: 8 (4212) 40−23−52 , 8 (4212) 40−23−54 .