Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Умеренные возлияния грозят ожирением
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Располневшая до 120 кг Мэрайя Кери показала фигуру - СМИ
СМИ: 45-летняя жена Лепса показала стройную фигуру
90-килограммовая модель показала смелое фото
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Уникальные витрины Могадишо
10:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Около 80 несанкционированных свалок расчистили в Хабаровском крае

В регионе подвели промежуточные итоги профилактической акции.

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги акции «Свалкам нет!», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На сегодняшний день удалось расчистить 78 мест, где благодаря гражданам были обнаружены несанкционированные свалки. Лидером по свалкам по-прежнему остается Хабаровск.

 — Итоги операции подводятся в управлении каждую неделю, — рассказал начальник отдела по надзору в области обращения с отходами и охраны недр управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Александр Сипин, — Но главное для нас — это профилактика. Мы стараемся пресечь нарушение, проводя работу с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, которые осуществляют деятельность в сфере обращения с отходами. Проводится разъяснительная работа, консультирование, управлением организован семинар «Соблюдение требований в области обращения с отходами производства и потребления». Кстати, сумма штрафов за складирование мусора в неположенных местах в 2017 году составила уже почти 2 млн рублей.

В крае продолжает работу «горячая линия», куда жители могут сообщить о местах несанкционированных свалок: 8 (4212) 40−23−52, 8 (4212) 40−23−54.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
В Абхазии назвали имена погибших при взрыве россиянок
Премьер-министр Японии сформировал новый кабинет министров
СМИ: в Ираке нашли данные о находящихся в Европе террористах ИГ
После массового отравления на турбазе в Бурятии возбуждено дело
На Украине заявили, что все паспорта Саакашвили аннулированы
СМИ: стратег кампании Клинтон переходит в команду Цукерберга
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото первого официального краш-теста ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
В России упразднили понятие «дача»
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь