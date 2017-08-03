Из-за футбольных матчей в Петербурге ограничивают движение

«Зенит» и «Бней Иегуда» схлестнутся на стадионе «Санкт-Петербург Арена» сегодня, 3 августа. В связи с чем уже с полуночи и до 23:59 будет перекрыт Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюхина.

Также ограничат движение на участке улицы Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, участки Южной и Северной дорог, Примоорского проспекта и Яхтенной улицы.

Те же изменения ждут автомобилистов еще 6 и 13 августа. И снова из-за матчей на стадионе на Крестовском острове.

Напомним, 6 августа «Зенит» будет принимать на своем поле московский «Спартак». А перед матчем на «Санкт-Петербург Арене» состоится официальное прощание с форвардом «сине-бело-голубых» Александром Кержаковым, который завершил карьеру футболиста.