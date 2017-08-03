Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
В Турции затонуло судно с туристами
Как создать экологичный интерьер при минимуме средств
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
«Пусть катятся»: в Киеве прощаются с желающими паспорт РФ
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
11:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за футбольных матчей в Петербурге ограничивают движение

Изменения затронут 3, 6 и 13 августа.

«Зенит» и «Бней Иегуда» схлестнутся на стадионе «Санкт-Петербург Арена» сегодня, 3 августа. В связи с чем уже с полуночи и до 23:59 будет перекрыт Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюхина.

Также ограничат движение на участке улицы Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, участки Южной и Северной дорог, Примоорского проспекта и Яхтенной улицы.

Те же изменения ждут автомобилистов еще 6 и 13 августа. И снова из-за матчей на стадионе на Крестовском острове.

Напомним, 6 августа «Зенит» будет принимать на своем поле московский «Спартак». А перед матчем на «Санкт-Петербург Арене» состоится официальное прощание с форвардом «сине-бело-голубых» Александром Кержаковым, который завершил карьеру футболиста.

13 августа «Зенит» в рамках Чемпионата России будет играть дома с клубом «Ахмат».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
МЧС Абхазии назвало имена погибших при взрыве россиянок
Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
Премьер-министр Японии сформировал новый кабинет министров
Володин рассказал, что делает депутата счастливым
После массового отравления на турбазе в Бурятии возбуждено дело
На Украине сообщили, что Саакашвили не сможет выехать из США
СМИ: стратег кампании Клинтон переходит в команду Цукерберга
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
Наследников имущества защитит новый закон
Переселенцам из хрущевок предоставят на выбор по три квартиры
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь