Из-за футбольных матчей в Петербурге ограничивают движение
Изменения затронут 3, 6 и 13 августа.
Изменения затронут 3, 6 и 13 августа.
«Зенит» и «Бней Иегуда» схлестнутся на стадионе «Санкт-Петербург Арена» сегодня, 3 августа. В связи с чем уже с полуночи и до 23:59 будет перекрыт Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюхина.
Также ограничат движение на участке улицы Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, участки Южной и Северной дорог, Примоорского проспекта и Яхтенной улицы.
Те же изменения ждут автомобилистов еще 6 и 13 августа. И снова
13 августа «Зенит» в рамках Чемпионата России будет играть дома с клубом «Ахмат».