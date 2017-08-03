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10:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Тестирование повременных «ЕКарт» в Екатеринбурге обошлось без сбоев

15 августа к эксперименту подключат автобусы.

Источник: УралИнформБюро

Тестирование повременных «ЕКарт» в Екатеринбурге не выявило никаких серьезных технических проблем. Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии, в начале эксперимента были небольшие сбои, но их быстро устранили.

Всего в уральской столице обслуживается 107 повременных «ЕКарт». Пока ими можно воспользоваться только в трамваях и троллейбусах. Горожанам предлагается два тарифных плана. Согласно первому, поездка стоит 28 рублей. В этом случае пассажирам необходимо успеть сделать пересадку в течение получаса. Если на пересадку требуется час, то проезд будет стоить уже 40 рублей. Пока наибольшей популярностью (85%) пользуется получасовой тарифный план.

15 августа к эксперименту подключат ЕМУП «МОАП». Маршрутки перейдут на новую систему осенью.

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