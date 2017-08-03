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10:27 (мск), источник: "Российская газета"

Ростовский школьник создал сервис, который помогает готовиться к ЕГЭ

Выпускник-2017 из обычной ростовской школы Николай Близнецов создал сервис, который помогает готовиться к ЕГЭ в игровой форме. Пилотное тестирование Examis удивило даже закоренелых скептиков: все 15 школьников, которые вошли в контрольную группу и прошли месячную программу по русскому языку, получили на реальных экзаменах более 80 баллов. А самая активная пользовательница и вовсе набрала 96.

Источник: "Российская газета"

В отличие от десятков других онлайн-тренажеров задания в Examis написаны в веселой и понятной подросткам форме: комиксы, известные мемы и знаменитые люди на картинках помогают гораздо легче усваивать материал. Работает мнемотехника — чем ярче образы, тем надежнее они откладываются в голове. Но что еще более примечательно — программа сделана в форме курса-интенсива, в котором пользователи соревнуются друг с другом. Чем чаще школьник заходит в сеть и отвечает на вопросы, тем выше его рейтинг. Помимо морального удовлетворения победитель получает ощутимый по меркам выпускников денежный приз и бесплатный доступ к курсам английского (курсы подарил спонсор — сама компания-разработчик, а вознаграждение Николай в первый раз выплатил из собственного кармана).

Парень с детства увлекался компьютерными технологиями и несколько лет мечтал создать свой проект в сфере образования. Полтора года назад, учеником 10-го класса, он попал на лекции в Южный IT-парк (акселератор для стартапов в Ростове-на-Дону), где ему удалось рассказать о своем проекте специалистам. Через несколько месяцев ему пришло письмо с приглашением прийти в следующий набор. Уже наступил февраль, до сдачи госэкзаменов оставались считанные месяцы, и Николай хотел было отказаться. Он шел на золотую медаль и не хотел рисковать ею ради эфемерного (как ему тогда казалось) успеха. Но родители Николая и классная руководительница, с которыми он посоветовался, сказали: действуй.

За несколько месяцев обучения в IT-парке (обучение бесплатное — Парк принадлежит правительству Ростовской области) эксперты помогли ему усовершенствовать идею. Так вместо еще одного рядового онлайн-тренажера родился образовательный интенсив.

За 500 рублей пользователи получали доступ в закрытую группу в «ВКонтакте». Специально настроенная программа чат-бот несколько раз в день высылала им весело оформленные теоретические «открытки» и практические задания. Участники группы отвечали на вопросы, а бот автоматически подсчитывал число правильных и неправильных решений и высылал «в личку» работу над ошибками. Программа сама начисляла призовые баллы и ежедневно обновляла рейтинг самых грамотных и активных пользователей. Чем больше школьник отвечал на вопросы, тем выше было его место в турнирной таблице. В результате, как показал экспериментальный тест, пользователи заходили в группу до восьми раз в день, то есть регулярно тренировали свои навыки.

Сам Близнецов в этом году окончил школу с золотой медалью. Сейчас он поступает в университет и планирует дальше развивать проект. К следующему году Examis будет обучать школьников по четырем самым востребованным егэшным дисциплинам: русскому языку, математике, физике и обществознанию.

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