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10:23 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Жара не отступит — пекло еще «помучает» кубанцев в августе

Краснодар, 3 августа, KrasnodarMedia. Солнечная погода, слабый ветер и температура воздуха выше 35 °C ожидаются на большей территории Краснодарского края до 6 августа.

Медики бьют тревогу: при такой погоде получить солнечный и тепловой удар проще простого. Специалисты МЧС предупреждают о высоком уровне пожароопасности, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Очень жарко и сухо согласно метеопрогнозу будет на Кубани в ближайшие несколько дней. До середины следующей недели в Краснодаре температура воздуха будет держаться в пределах +40°C. Рассчитывать на прохладный ветерок или дождь не стоит. На Побережье Черного и Азовского морей погода также подарит возможность «прожариться» как следует.

Снижение температуры начнется с середины следующей недели, однако на прохладу рассчитывать не стоит. Жара продержится до конца лета. По предварительным прогнозам, до конца августа температура воздуха будет держаться в пределах 33 градусов выше нуля.

Медики предупреждают жителей и гостей Кубани о необходимости соблюдать осторожность. При такой погоде легко можно получить солнечный или тепловой удар. Специалисты советуют соблюдать питьевой режим, не забывать о головных уборах и как можно меньше находиться на открытом солнце. При появлении признаков теплового или солнечного ударов: головокружения и головной боли, слабости, рвоты, учащенного дыхания и пульса, высокой температуры тела, потери сознания — обращаться за медицинской помощью.

До конца августа в Краснодарском крае сохраняется высокий уровень пожароопасности. Сотрудники МЧС просят жителей и гостей края быть осторожнее при разведении костров, а также следить за непотушенными сигаретами, которые могут привести к пожару.

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