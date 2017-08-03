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10:24 (мск), источник: НИА Самара

Самарцы жалуются, что им заблокировали выезд на Московское шоссе на 18 км

Там выгрузили горы грунта.

В Самаре жители 18 километра жалуются, что им заблокировали выезд на Московское шоссе.

Со вторника, 1 августа, с двух сторон московского шоссе выгрузили горы грунта. По словам жителей района, подрядчики это сделали, чтобы автомобили жителей не мешали работать строительной технике, пишет 63.ру.

— Мы не можем утром теперь попасть на Московское шоссе. Как можно было не подумать о поселке с населением в три тысячи человек? Теперь нам приходится въезжать в поселок через дворы с Волжского шоссе, где постоянно возникают пробки, — комментирует ситуацию местная жительница.

Напомним, что самарцы уже жаловались на дорожную обстановку на территории ЖК «Новый квартал». Тогда жилой комплекс на 18-м километре парализовала пробка, образовавшаяся после перекрытия Волжского шоссе.

Она возникла в воскресенье, 23 июля, после перекрытия Волжского шоссе, которое произошло накануне. По словам местных жителей, проезд через двор стал для автомобилистов единственной возможностью попасть с Волжского на Московское шоссе.

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