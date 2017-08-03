МЧС предупредило о непогоде в ближайшие часы в Московской области
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. МЧС предупреждает о дожде, грозе и ветре до 19 метров в секунду в Подмосковье утром в четверг, сообщили в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. МЧС предупреждает о дожде, грозе и ветре до 19 метров в секунду в Подмосковье утром в четверг, сообщили в
«Согласно прогнозу ФГБУ “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в связи с прохождением фронта окклюзии, в утренние часы 3 августа местами в Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра 14−19 метров в секунду», — рассказали в
Ведомство предупредило, что непогода может вызвать затруднение движения транспорта и ДТП, повреждение линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов. Отмечается, что возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.