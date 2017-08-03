В лагере «Солнечный луч» откроется бесплатная образовательная смена
Владивостокские старшеклассники получат возможность освоить ораторское искусство, социальное проектирование и многое другое.
Владивостокские старшеклассники получат возможность освоить ораторское искусство, социальное проектирование и многое другое.
С 6 по 19 августа в пригородном оздоровительном лагере «Солнечный луч» откроется профильная образовательная смена для владивостокских старшеклассников «Твоё время!» Отбор в неё проходил по конкурсу — ребята подавали заявки, а организаторы — администрация города и региональное отделение «Российского движения школьников» — выбирали самых достойных, чтобы наградить их бесплатными путёвками.
Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» одна из руководителей смены Анастасия Есенкина, право участвовать в ней получили 35 детей из разных школ города.
«У нас очень большая образовательная программа, — поделилась Анастасия. — Она включает множество образовательных и развлекательных мероприятий: занятия по ораторскому искусству, командной работе,
В течение смены участники самостоятельно разработают социально значимые проекты, для того чтобы потом внедрить их в своих школах и микрорайонах.