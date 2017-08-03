В лагере «Солнечный луч» откроется бесплатная образовательная смена

С 6 по 19 августа в пригородном оздоровительном лагере «Солнечный луч» откроется профильная образовательная смена для владивостокских старшеклассников «Твоё время!» Отбор в неё проходил по конкурсу — ребята подавали заявки, а организаторы — администрация города и региональное отделение «Российского движения школьников» — выбирали самых достойных, чтобы наградить их бесплатными путёвками.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» одна из руководителей смены Анастасия Есенкина, право участвовать в ней получили 35 детей из разных школ города.

«У нас очень большая образовательная программа, — поделилась Анастасия. — Она включает множество образовательных и развлекательных мероприятий: занятия по ораторскому искусству, командной работе, тайм-менеджменту, развитию коммуникативных навыков, мастер-классы по репортажной фотосъемке, написанию пресс-релизов, организации работы школьного пресс-центра, организации мероприятий, социальному проектированию и многое другое. Причем, вести мастер-классы будут специалисты, глубоко погружённые в тему. Например, если речь идёт об экологии, то это будут сотрудники национального парка “Земля леопарда”, если о КВН — то наиболее яркие представители этого движения, и так далее.».