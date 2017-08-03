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10:19 (мск), источник: Восток Медиа

Социальные НКО Хабаровского края получат деньги от президента

Победителями конкурса грантов стали 13 региональных организаций.

Организаторы подвели итоги первого конкурса на предоставление грантов президента России, направленных на развитие гражданского общества. В числе победителей — 13 социально ориентированных некоммерческих организаций Хабаровского края. Общая сумма субсидий для них превысила 22 миллионов рублей.

«Проекты победителей направлены на пропаганду здорового образа жизни, поддержку молодежных движений, социальное обслуживание, поддержку семьи, материнства и детства. Также в список победителей попали организации, в приоритетах которых сохранение исторической памяти, укрепление межнационального и межрегионального согласия, развитие культуры и искусства», — сообщает в четверг пресс-центр правительства региона.

Уточняется, что проект «Реверанс» некоммерческой организации «Клуб возрождения русского бала» подразумевает воссоздание русских традиций досуга и общения людей разных поколений. По всему краю пройдут методические семинары, танцевальные мастер-классы, концерты, массовые акции, будут изданы обучающие печатные и видео-материалы. Среди мероприятий — «Зимний вечер», «Рождественские встречи», «Кадетская ассамблея», «Пушкинский раут».

Победителями стали и достаточно «молодые» организации, которые зарегистрировались меньше двух лет назад. В правительстве края уверены, что участие в конкурсе на получение президентских грантов дает НКО хорошую возможность получить дополнительное финансирование от государства.

«В этом году от Хабаровского края было направлено 39 заявок. По количеству проектов-победителей наш регион занимает первое место среди других субъектов Дальнего Востока. Радует, что в числе лучших оказались и “новички”, причем, представители отдаленных районов края. Некоммерческие организации практически без опыта работы смогли с первого раза пройти отбор и получить государственную поддержку на реализацию своих проектов», — приводятся в пресс-релизе слова министра внутренней политики и информации края Сергея Комарова.

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