Социальные НКО Хабаровского края получат деньги от президента
Победителями конкурса грантов стали 13 региональных организаций.
Победителями конкурса грантов стали 13 региональных организаций.
Организаторы подвели итоги первого конкурса на предоставление грантов президента России, направленных на развитие гражданского общества. В числе победителей — 13 социально ориентированных некоммерческих организаций Хабаровского края. Общая сумма субсидий для них превысила 22 миллионов рублей.
«Проекты победителей направлены на пропаганду здорового образа жизни, поддержку молодежных движений, социальное обслуживание, поддержку семьи, материнства и детства. Также в список победителей попали организации, в приоритетах которых сохранение исторической памяти, укрепление межнационального и межрегионального согласия, развитие культуры и искусства», — сообщает в четверг
Уточняется, что проект «Реверанс» некоммерческой организации «Клуб возрождения русского бала» подразумевает воссоздание русских традиций досуга и общения людей разных поколений. По всему краю пройдут методические семинары, танцевальные
Победителями стали и достаточно «молодые» организации, которые зарегистрировались меньше двух лет назад. В правительстве края уверены, что участие в конкурсе на получение президентских грантов дает НКО хорошую возможность получить дополнительное финансирование от государства.
«В этом году от Хабаровского края было направлено 39 заявок. По количеству