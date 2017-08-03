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10:17 (мск), источник: Nakanune.ru

В центре Екатеринбурга из-за антисанитарии закрыли бар

В центре Екатеринбурга из-за антисанитарии на 60 дней закрыли «Бар «ДК».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, в ходе проведенной в баре сотрудниками Роспотребнадзора проверки были выявлены грубые нарушения к организации питания. В частности, санврачи отметили неудовлетворительное санитарное состояние помещения кухни и явную необходимость проведения генеральной и текущей уборки.

«Полы в помещении грязные, засаленные. Емкости для сбора мусора не имеют крышек и заполнены более чем на 2/3. Само помещение кухни и посудомоечная машина нуждаются в проведении ремонта. Моечные, расположенные в производственном помещении не имеют воздушных разрывов и для столовой и кухонной посуды совмещены, кроме этого, сушка столовой и кухонной посуды происходит непосредственно друг на друге», — рассказали в областном УФССП.

Там также отметили, что фактически на предприятии имеется только одно производственное помещение, однако предприятие работает на сырье и выпускает холодные и горячие блюда. Отсутствуют склад, горячий, овощной и мясные цеха. Функциональное разделение цеха по назначению не проведено, допускается перекрест чистой и грязной посуды и готовой продукции.

«Нарушены все требования к товарному соседству, холодильные камеры не оборудованы приборами для измерения температуры, а масло подсолнечное для фритюра хранится на полу. Размораживание мяса осуществляется в раковине навалом, совместно и для свинины, и для куры. Личные вещи сотрудников, такие как сумки и сигареты, хранятся в помещении кухни. В помещении для персонала верхняя и санитарная одежда также хранится вместе. Туалет для посетителей и персонала совмещен. Медицинские книжки сотрудников бара не были представлены», — добавили в ведомстве.

В настоящее время бар закрыт судебными приставами Верх-Исетского райотдела до полного устранения недостатков.

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