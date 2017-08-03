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10:17 (мск), источник: Новости Перми

Бэби-бокс в Перми временно закрыт

С 8:00 утра 3 августа 2017 до 8:00 17 августа 2017 «окно жизни» в МСЧ № 9 не работает.

Источник: Новости Перми

В связи с плановым закрытием родильного отделения на санитарную обработку бэби-бокс будет закрыт на две недели. Об этом сообщает руководитель фонда «Колыбель надежды» Елена Котова.

Напомним, после длительного перерыва в работе «окно жизни» открылось в МСЧ № 9 имени М. А. Тверье в сентябре прошлого года. С тех пор там было оставлено несколько детей, за большинством из которых в скором времени вернулись родители.



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