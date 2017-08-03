Бэби-бокс в Перми временно закрыт

В связи с плановым закрытием родильного отделения на санитарную обработку бэби-бокс будет закрыт на две недели. Об этом сообщает руководитель фонда «Колыбель надежды» Елена Котова.



Напомним, после длительного перерыва в работе «окно жизни» открылось в МСЧ № 9 имени М. А. Тверье в сентябре прошлого года. С тех пор там было оставлено несколько детей, за большинством из которых в скором времени вернулись родители.







