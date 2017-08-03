В Самаре отреставрируют памятник культуры «Школа № 25. Модерн» на ул. Самарской
В Самаре готовы выделить 15 млн руб. на реставрацию фасада и кровли объекта культурного наследия «Школа № 25. Модерн» на ул. Самарской, сообщается на сайте госзакупок.
В Самаре готовы выделить 15 млн руб. на реставрацию фасада и кровли объекта культурного наследия «Школа № 25. Модерн» на ул. Самарской, сообщается на сайте госзакупок.
По техзаданию подрядчик должен утеплить и окрасить кровлю и полностью отреставрировать фасады здания, включая восстановление утерянных элементов декора.
Все работы должны быть выполнены в течение 105 дней с момента заключения контаркта.