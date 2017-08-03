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11:41 (мск), источник: Publika.md

На большей части территории Молдовы вступает в силу оранжевый код метеоопасности

Ближайшие два дня будут самыми жаркими с начала лета. Синоптики объявили оранжевый код метеоопасности по всей стране.

Источник: Publika.md

Ближайшие два дня будут самыми жаркими с начала лета. Синоптики объявили оранжевый код метеоопасности по всей стране. По данным государственной гидрометеослужбы, температурный максимум составит 38 градусов.

Спасатели призывают граждан соблюдать меры пожарной безопасности. В жаркие дни в столице снова установят палатки для оказания помощи.

Оранжевый код метеоопасности останется в силе по меньшей мере до вечера субботы.

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