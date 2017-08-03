На большей части территории Молдовы вступает в силу оранжевый код метеоопасности
Ближайшие два дня будут самыми жаркими с начала лета. Синоптики объявили оранжевый код метеоопасности по всей стране.
Ближайшие два дня будут самыми жаркими с начала лета. Синоптики объявили оранжевый код метеоопасности по всей стране.
Ближайшие два дня будут самыми жаркими с начала лета. Синоптики объявили оранжевый код метеоопасности по всей стране. По данным государственной гидрометеослужбы, температурный максимум составит 38 градусов.
Оранжевый код метеоопасности останется в силе по меньшей мере до вечера субботы.