Два года тюрьмы получил глава столичного управления транспорта Игорь Гамрецкий

Игорь Гамрецкий оказался на скамье подсудимых по обвинению в коррупции и извлечении выгоды из влияния. Речь идет о нашумевшем проекте по обустройству платных парковок в столице. Прокуроры уверены — проект был подписан незаконно, а фирма выбрана неслучайно.