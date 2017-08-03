Два года тюрьмы получил глава столичного управления транспорта Игорь Гамрецкий
К двум годам тюрьмы приговорили главу столичного управления транспорта Игоря Гамрецкого. Решение вынес сегодня утром суд Кишинёва.
К двум годам тюрьмы приговорили главу столичного управления транспорта Игоря Гамрецкого. Решение вынес сегодня утром суд Кишинёва.
Игорь Гамрецкий оказался на скамье подсудимых по обвинению в коррупции и извлечении выгоды из влияния. Речь идет о нашумевшем проекте по обустройству платных парковок в столице. Прокуроры уверены — проект был подписан незаконно, а фирма выбрана неслучайно.
По этому же делу обвиняются мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, его заместитель Нистор Грозаву, а также бизнесмен Александр Пинчевский.