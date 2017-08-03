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10:59 (мск), источник: Интерфакс

Ученые предупредили о непригодности Южной Азии для человека в 2100 году из-за изменения климата

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Температуры в некоторых районах Южной Азии к 2100 году достигнут непригодного для человеческой жизни уровня при текущих темпах изменения климата, показало исследование американских и китайских ученых, опубликованное в научном журнале Science Advances.

Источник: AP 2017
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Ученые выяснили, что из-за вызванного деятельностью человека изменения климата три четверти густонаселенного юга Азии — Индии, Пакистана и Бангладеш, окажутся в опасных для жизни климатических условиях. При этом 4% населения региона придется жить в условиях жары и влажности, в которых человек не сможет находиться без специального оборудования.

Журнал Time в свою очередь цитирует экспертов, по мнению которых опасно высокие температуры ударят по работе сельскохозяйственного сектора в регионе, что приведет к снижению экономических показателей. Кроме того, повышение температуры может нанести урон инфраструктуре.

«Мы создали целые инфраструктуры с учетом определенных температур. Если температуры повысятся, у нас не будет материальных возможностей необходимых для того, чтобы справиться с этим», — приводит Time слова профессора Сиракузского университета Мэтью Хубера.

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