Ученые предупредили о непригодности Южной Азии для человека в 2100 году из-за изменения климата

Источник: AP 2017

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Ученые выяснили, что из-за вызванного деятельностью человека изменения климата три четверти густонаселенного юга Азии — Индии, Пакистана и Бангладеш, окажутся в опасных для жизни климатических условиях. При этом 4% населения региона придется жить в условиях жары и влажности, в которых человек не сможет находиться без специального оборудования.

Журнал Time в свою очередь цитирует экспертов, по мнению которых опасно высокие температуры ударят по работе сельскохозяйственного сектора в регионе, что приведет к снижению экономических показателей. Кроме того, повышение температуры может нанести урон инфраструктуре.