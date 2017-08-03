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11:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец пять лет скрывал ребенка от матери на юге России

Отец незаконно увез ребенка в Сочи и несколько лет игнорировал решение суда, обязавшего его передать мальчика матери, сообщили в пресс-службе ФССП России по Краснодарскому краю.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец пять лет скрывал ребенка от матери на юге России, заявили в пресс-службе ФССП России по Краснодарскому краю.

Отец забрал 8-летнего мальчика 5 лет назад. С тех пор мать не могла вернуть ребенка. Мужчина скрывался в Сочи.

«После успешной реализации комплекса мер, направленных на розыск ребенка, судебные приставы совместно с сотрудниками органов опеки г. Сочи, детского психолога и полиции доставили мальчика в Новороссийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Новороссийск уже приехала мама ребенка и забрала его к себе спустя 5 лет.

Приставы окончили судебное производство в связи с фактическим исполнением решения суда.

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