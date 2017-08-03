Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец пять лет скрывал ребенка от матери на юге России, заявили в пресс-службе ФССП России по Краснодарскому краю.

Отец забрал 8-летнего мальчика 5 лет назад. С тех пор мать не могла вернуть ребенка. Мужчина скрывался в Сочи.

«После успешной реализации комплекса мер, направленных на розыск ребенка, судебные приставы совместно с сотрудниками органов опеки г. Сочи, детского психолога и полиции доставили мальчика в Новороссийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Новороссийск уже приехала мама ребенка и забрала его к себе спустя 5 лет.