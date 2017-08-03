Кобыла отбилась от медведя в Башкирии, не подпустив хищника к своему жеребенку

Представитель Сабыровского сельсовета рассказал агентству «Интерфакс-Поволжье», что инцидент произошел примерно в 5 км от населенного пункта, когда кобыла с жеребенком, принадлежащие одному из местных жителей, как обычно, паслись на лугу на опушке леса.

Неожиданно из лесной чащи появился медведь. Дикий зверь напал кобылу и ранил ее, но, несмотря на это, лошадь не подпустила хищника к своему жеребенку.

Кобыла с разодранной кожей на лопатке и следами когтей хищника на животе вернулась домой вместе с невредимым малышом.

В настоящее время благодаря уходу и помощи ветеринара отважная мать пошла на поправку, однако на вольный выгул кобылу с жеребенком пока не выпускают, отметил собеседник агентства.