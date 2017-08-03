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11:29 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Движение по нескольким столичным улицам ограничат

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут поездки.

Часть Тверской улицы перекроют с 5 по 7 августа в связи с работами по благоустройству в рамках программы «Моя улица». Водители не смогут проехать по участку от Настасьинского переулка до Триумфальной площади. Закроют также движение по 1-й Тверской-Ямской улице и Ленинградскому проспекту вплоть до Третьего транспортного кольца.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Кроме того, с 23:00 4 августа до 09:00 5 августа, а также с 23:00 5 августа до 22:00 6 августа движение перекроют по Москворецкой набережной от Большого Москворецкого моста до пересечения с Китайгородским проездом. Перекрытие связано с созданием парковой зоны на территории «Зарядья».

В связи с проведением строительных работ до 12 июля 2019 года закрыта часть полосы на улице Малая Ордынка в районе дома 4, строения 3 по Большому Ордынскому переулку.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

До 15 октября этого года также круглосуточно ограничено движение по полосе Семеновской набережной на пересечении с Гольяновской улицей, а также по Гольяновской улице в районе дома 2, строения 1. С 21 августа по 25 сентября круглосуточно закроют для проезда полосу Семеновской набережной в районе дома 1, строения 1, а с 25 сентября по 9 октября там будут недоступны для перемещения транспорта две полосы. Ограничения движения связаны с продлением сроков строительства Третьего пересадочного контура метро.

До 31 августа круглосуточно ограничат проезд по двум полосам Боровского шоссе в районе дома 2, строения 38 в связи со строительством Калининско-Солнцевской линии.

А до 1 октября нельзя проехать по полосе в каждом направлении Минской улицы от пересечения с железнодорожными путями Киевского направления до станции метро «Минская».

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