Задержание казахстанских студентов в Египте прокомментировал Ермекбаев
Ситуацию с задержанием и депортацией студентов министр назвал показательной.
Ситуацию с задержанием и депортацией студентов министр назвал показательной.
АСТАНА, 3 авг — Sputnik. Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев прокомментировал задержание шести казахстанских студентов в Египте.
«Благополучно разрешилась ситуация с нашими шестью гражданами в Египте, мы этому очень рады. Это действительно показательная ситуация, когда молодые люди, поехав обучаться на
Он отметил, что именно по этой причине министерство и Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) предостерегают граждан от самовольных стихийных поездок за рубеж для получения религиозного образования. Получив такое образование без направления ДУМК, казахстанцы не будут трудоустроены в систему управления.
«Если они едут просто, чтобы для себя получить такое образование, должны понимать, что имеются большие риски при этом. Они могут попасть под влияние деструктивных и радикальных проповедников там, за рубежом. Но эти риски существуют не только для тех, кто едет за религиозным образованием. У нас сегодня тысячи и тысячи студентов учатся за рубежом по светским специальностям. Там они тоже могут попасть под влияние и преступных групп, и религиозных радикалов», — добавил министр.
По его мнению, прежде всего родители должны воспитывать сознательность в своих детях, правильно разъяснять им вопросы религии.
Ермекбаев проинформировал, что религиозное образование за рубежом сегодня получают около 300 казахстанских граждан, часть из них обучается там по направлению ДУМК.
Сотрудники спецслужб Египта задержали шестерых молодых казахстанцев, отправившихся в Каир на языковые курсы, в ночь с 19-го на 20 июля. Казахстану стало известно об этом только 25 июля, так как связь с молодыми людьми была потеряна. Казахстан около двух недель добивался от египетских властей сведений о причинах задержания и условиях содержания своих граждан, а затем направил Египту ноту протеста. После этого египетские власти сообщили о депортации всех шестерых казахстанцев на родину.