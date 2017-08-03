Задержание казахстанских студентов в Египте прокомментировал Ермекбаев

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 авг — Sputnik. Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев прокомментировал задержание шести казахстанских студентов в Египте.

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«Благополучно разрешилась ситуация с нашими шестью гражданами в Египте, мы этому очень рады. Это действительно показательная ситуация, когда молодые люди, поехав обучаться на какие-то курсы без официального направления, попали в такую неблагоприятную ситуацию. Такие ситуации случаются достаточно часто», — сказал Ермекбаев на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что именно по этой причине министерство и Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) предостерегают граждан от самовольных стихийных поездок за рубеж для получения религиозного образования. Получив такое образование без направления ДУМК, казахстанцы не будут трудоустроены в систему управления.

«Если они едут просто, чтобы для себя получить такое образование, должны понимать, что имеются большие риски при этом. Они могут попасть под влияние деструктивных и радикальных проповедников там, за рубежом. Но эти риски существуют не только для тех, кто едет за религиозным образованием. У нас сегодня тысячи и тысячи студентов учатся за рубежом по светским специальностям. Там они тоже могут попасть под влияние и преступных групп, и религиозных радикалов», — добавил министр.

По его мнению, прежде всего родители должны воспитывать сознательность в своих детях, правильно разъяснять им вопросы религии.

Ермекбаев проинформировал, что религиозное образование за рубежом сегодня получают около 300 казахстанских граждан, часть из них обучается там по направлению ДУМК.