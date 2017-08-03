Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Как рожают роботы: репортаж из Боткинской больницы
3-летняя дочка Тимати вьет из отца веревки
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
«Пусть катятся»: в Киеве прощаются с желающими паспорт РФ
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
90-килограммовая модель показала смелое фото
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Отпуск с дымком
11:17 (мск), источник: РИА Новости

Астрономы нашли «адскую» планету, чья атмосфера может испарить железо

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Астрономы впервые изучили свойства стратосферы одной из гигантских экзопланет и обнаружили, что она раскалена до таких температур, что она могла бы испарить железо и другие металлы, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Источник: AP 2017

«Когда мы впервые нацелили “Хаббл” на WASP-121b, мы увидели сияние молекул воды, что указало на наличие четко выраженной стратосферы на этом “горячем юпитере”. Наши теоретические расчеты достаточно давно указывали на то, что у некоторых планет могут быть очень горячие стратосферы, сильно влияющие на химию и физику всей атмосферы», — рассказывает Том Эванс (Tom Evans) из университета Эксетера (Великобритания).

Адские миры

Читайте также
НАСА опубликовало первые «реалистичные» снимки красного пятна Юпитера

За последние десять лет астрономы открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы, часть из которых оказалась похожей на Землю по своим размерам, а другие — на уменьшенные или увеличенные копии Юпитера. Сейчас планетологи активно работают над изучением их атмосферы для оценки того, может ли существовать на них жизнь, и раскрытия истории формирования.

Большие успехи в этом направлении были достигнуты при изучении «горячих юпитеров» — самых больших и удобных для изучения планет вне Солнечной системы. Их раскаленная атмосфера оказалась похожей по составу на газовые оболочки Юпитера и Сатурна, в основном состоящие из водорода, гелия и углеводородов, а в их небесах астрономы открыли экзотические стеклянные и свинцовые облака и дожди из драгоценных камней.

Как рассказывает Эванс, ученые достаточно давно подозревали, что многие «горячие юпитеры», обладающие рекордно высокими температурами поверхности и атмосферы, могут обладать еще более раскаленной стратосферой, температура которой, как и у ее «тезки» на Земле, растет по мере удаления от поверхности газового гиганта.

Читайте также
Половина Млечного Пути оказалась внегалактической

Существующие сегодня телескопы слишком малы для того, чтобы напрямую наблюдать за атмосферой таких планет, и поэтому ученым приходится искать их следы в свечении звезд, вокруг которых вращаются «горячие юпитеры», опираясь на свойства земной стратосферы и компьютерные модели раскаленных газовых гигантов.

Проблема заключается в том, что ученые не знали, какие вещества или молекулы могут служить аналогом озона, главного виновника разогрева стратосферы на Земле. Молекулы озона, как объясняют ученые, поглощают ультрафиолетовое излучение и преобразуют его в тепло, благодаря чему стратосфера горячее «сверху», где таких лучей больше, чем «снизу», куда они попадают гораздо реже.

Под железными облаками

Эванс и его коллеги пытались найти такие молекулы, анализируя спектр самых горячих экзопланет при помощи «Хаббла». Наблюдая за недавно открытой планетой WASP-121b, «горячим юпитером» в созвездии Кормы, ученые обнаружили несколько крайне необычных линий в их спектре, указывавших на присутствие сильно разогретых водных паров и ряда других веществ, способных разогреть воду до столь высоких температур.

Читайте также
Ученые впервые увидели, как раскаляется Солнце

Пытаясь понять, какие именно вещества содержатся в атмосфере WASP-121b, ученые создали компьютерную модель этого «горячего юпитера». Используя эту виртуальную планету, астрономы добавляли в ее атмосферу различные вещества и наблюдали за тем, как меняется ее спектр при изменении набора и концентрации этих соединений.

Подобный прием помог им доказать, что верхний слой атмосферы WASP-121b действительно похож на стратосферу, роль озона в которой играют два вещества — оксид титана и оксид ванадия, наночастицы и молекулы которых поглощают ультрафиолет еще сильнее, чем озон.

Благодаря этим соединениям, верхний слой стратосферы WASP-121b примерно на 1100−1500 градусов Кельвина горячее, чем ее нижняя часть, и температуры в ней достигают рекордных 2700 градусов Кельвина. Это означает, что железо, попавшее в эту часть атмосферы WASP-121b, не только бы начало плавиться, но и было бы готово «закипеть» и испариться.

Данное открытие, как считают Эванс и его коллеги, подтверждает то, что существует два класса «горячих юпитеров», обладающих или не обладающих стратосферой. Дальнейшее изучение WASP-121b и открытие других планет такого рода, по мнению планетологов, поможет нам понять, что именно отличает их и как формируются подобные «адские» миры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Истребители НАТО перехватили российские самолеты, нарушив границу
'Пентагон и Госдеп планируют утопить Украину в крови'
МЧС Абхазии назвало имена погибших при взрыве россиянок
Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
Премьер-министр Японии сформировал новый кабинет министров
Володин рассказал, что делает депутата счастливым
После массового отравления на турбазе в Бурятии возбуждено дело
На Украине сообщили, что Саакашвили не сможет выехать из США
СМИ: стратег кампании Клинтон переходит в команду Цукерберга
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В Москве пустуют арендные квартиры
Установлен порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг
Стало известно, кто займется реновацией в Москве
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь