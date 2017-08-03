Паромная переправа на Ольхон возобновила работу в штатном режиме

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что из-за поломки парома «Семен Батагаев» на Байкале переправа с острова Ольхон работала в авральном режиме. Два оставшихся парома не справлялись с перевозками. На берегу скопились сотни туристов и более тысячи машин. Время ожидания затягивалось до суток и более. Паром «Семен Батагаев» отремонтировали и запустили в работу 2 августа.

«Работа организована в штатном режиме, каждые 15 минут с одного берега на другой отправляется один из паромов. На берегу со стороны Ольхона очередь составляет 70 машин и порядка 50 туристов, которых привезли автобусы. Если учитывать, что каждые 15 минут к берегу подходит один из паромов, то ожидание составляет менее часа», — сказала РИА Новости глава Хужирского муниципалитета Вера Маланова.