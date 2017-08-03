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11:19 (мск), источник: РИА Новости

Паромная переправа на Ольхон возобновила работу в штатном режиме

ИРКУТСК, 3 авг — РИА Новости. Паромная переправа на остров Ольхон в Иркутской области работает в штатном режиме, ожидание в очереди составляет не более часа, сообщила РИА Новости глава администрации Хужирского муниципального образования Вера Маланова.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что из-за поломки парома «Семен Батагаев» на Байкале переправа с острова Ольхон работала в авральном режиме. Два оставшихся парома не справлялись с перевозками. На берегу скопились сотни туристов и более тысячи машин. Время ожидания затягивалось до суток и более. Паром «Семен Батагаев» отремонтировали и запустили в работу 2 августа.

«Работа организована в штатном режиме, каждые 15 минут с одного берега на другой отправляется один из паромов. На берегу со стороны Ольхона очередь составляет 70 машин и порядка 50 туристов, которых привезли автобусы. Если учитывать, что каждые 15 минут к берегу подходит один из паромов, то ожидание составляет менее часа», — сказала РИА Новости глава Хужирского муниципалитета Вера Маланова.

Она также добавила, что внештатная ситуация, вызванная поломкой, привлекла внимание к проблеме, которая для Ольхона является типичной. Например, в шторм, когда паромы не работают, люди могут провести в очереди не одни сутки.

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