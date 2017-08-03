Допрос как праздник: хабаровские живодерки снова оказались в центре внимания

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Хабаровск, 3 августа, AmurMedia.

Очередное судебное разбирательство по делу скандально известных живодерок в который раз не обошлось без эксцессов. Сегодня в центре внимания оказались падкая на эпатаж Алена Савченко и Виктор Смышляев, ранее остававшийся преимущественно в тени, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Запланированное судебное заседание по делу небезызвестных живодерок состоялось сегодня в Индустриальном районном суде Хабаровска. Напомним, 3 и 4 августа судья будет допрашивать подсудимых, а уже 22 августа выйдет на прения. Оглашение же приговора запланировано на 25 августа.

— Сегодня допрашивали Алену Савченко. В четверг судья будет допрашивать остальных фигурантов уголовного дела. Думаю, завтра с этим будет закончено, — поделился с корреспондентом агентства один из участников судебного процесса.

Неизвестно, как на текущий момент оценивает расстановку сил адвокат подсудимой, сама девушка, видимо, осталась прошедшим разбирательством весьма довольна: счастливая, победная улыбка эпатажной «живодерки» говорит сама за себя.

В центре внимания в этот раз оказался еще один участник уголовного дела, до этого державшийся довольно скромно. Явное преображение молодого человека к очередному процессу не заметит только слепой.