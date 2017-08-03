Лихорадка Зика пришла в Самарскую область
Тольяттинец заболел экзотической болезнью во время визита в Колумбию.
Тольяттинец заболел экзотической болезнью во время визита в Колумбию.
В 2017 году на территории Самарской области зафиксировано сразу несколько болезней, несвойственных для нашей климатической зоны.
Вирус лихорадки Зика был обнаружен у тольяттинца, который посетил Колумбию в туристических целях. У четырех жителей Самары, которые ездили на рыбалку в Казахстан, обнаружена Ку лихорадка. Двое жителей региона заразились вирусом лихорадки Денге после визита в Тайланд. Один самарец заболел лихорадкой Западного Нила. Один человек умер от тропической малярии.
При этом в целом в Самарской области эпидемиологическая ситуация стабильна. Врачи отмечают снижение роста заболеваемости