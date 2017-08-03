Гулявшую по Киеву обнаженную девушку забрали в психбольницу

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Девушка, которая полностью обнаженной разгуливала по центру Киева, была задержана сотрудниками правоохранительных органов, сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины в аккаунте в Facebook.

Инцидент произошел накануне в центре Киева — обнаженная девушка шла по проезжей части проспекта Победы и не обращала внимания на проезжавшие мимо автомобили. Очевидцы разместили кадры необычной прогулки в интернете.

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«Полицейские остановили гражданку и дали ей светоотражающую жилетку, чтобы прикрыть голое тело», — отметили в правоохранительных органах.

Также инспекторы дали девушке выпить воды, так как на улице было очень жарко, и вызвали на место медицинскую бригаду.