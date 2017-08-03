Гулявшую по Киеву обнаженную девушку забрали в психбольницу
Полицейские надели на девушку светоотражающую жилетку, дали ей воды, так как на улице было жарко, и вызвали медиков.
Полицейские надели на девушку светоотражающую жилетку, дали ей воды, так как на улице было жарко, и вызвали медиков.
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Девушка, которая полностью обнаженной разгуливала по центру Киева, была задержана сотрудниками правоохранительных органов, сообщила
Инцидент произошел накануне в центре Киева — обнаженная девушка шла по проезжей части проспекта Победы и не обращала внимания на проезжавшие мимо автомобили. Очевидцы разместили кадры необычной прогулки в интернете.
«Полицейские остановили гражданку и дали ей светоотражающую жилетку, чтобы прикрыть голое тело», — отметили в правоохранительных органах.
Также инспекторы дали девушке выпить воды, так как на улице было очень жарко, и вызвали на место медицинскую бригаду.
«Медики подтвердили догадку патрульных — женщине требовалась немедленная психиатрическая помощь», — рассказали полицейские, отметив, что нарушительница была госпитализирована.