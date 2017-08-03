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14:33 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Создатели WannaCry сняли все средства с кошельков

Как сообщает портал Quartz, с биткоин-кошельков вируса-вымогателя WannaCry в ночь на 3 августа сняты все средства — $140 тыс.

Источник: РИА "Новости"

Quartz создал Twitter-бота, следящего за кошельками хакеров. Все $140 тыс., лежавшие нетронутыми с 12 мая, неизвестные сняли в семь заходов за 15 мин. По информации портала, средства прошли через биткоин-миксер — сервис, который помогает скрыть конечного получателя.

Напомним, в мае в 150 странах произошло массовое заражение компьютеров на ОС Windows вирусом, вымогающим деньги. По экспертным оценкам, организаторы атаки пока могли заработать на ней всего лишь около $50 тыс. В июне десятки организаций по всему миру столкнулись с масштабной атакой другой программы-вымогателя Petya.

Комментарии
2
Ульяна Ниязиева
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Зaработок 12 000 рублей в день!
Вас интересует зaработок в интeрнете за компьютeром или нoутбуком?
Подрoбности узнaете перeйдя по cсылке http://proect37.ru
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Сергей Костенко
Покупайте биткоины...
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Во время загрузки произошла ошибка.
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