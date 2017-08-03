Создатели WannaCry сняли все средства с кошельков

Quartz создал Twitter-бота, следящего за кошельками хакеров. Все $140 тыс., лежавшие нетронутыми с 12 мая, неизвестные сняли в семь заходов за 15 мин. По информации портала, средства прошли через биткоин-миксер — сервис, который помогает скрыть конечного получателя.

Напомним, в мае в 150 странах произошло массовое заражение компьютеров на ОС Windows вирусом, вымогающим деньги. По экспертным оценкам, организаторы атаки пока могли заработать на ней всего лишь около $50 тыс. В июне десятки организаций по всему миру столкнулись с масштабной атакой другой программы-вымогателя Petya.