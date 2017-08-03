Создатели WannaCry сняли все средства с кошельков
Как сообщает портал Quartz, с
Как сообщает портал Quartz, с
Quartz создал
Напомним, в мае в 150 странах произошло массовое заражение компьютеров на ОС Windows вирусом, вымогающим деньги. По экспертным оценкам, организаторы атаки пока могли заработать на ней всего лишь около $50 тыс. В июне десятки организаций по всему миру столкнулись с масштабной атакой другой
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