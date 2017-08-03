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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Отель получил 300 жалоб за два месяца из-за развратных постояльцев

Жители нью-йоркского Манхэттена начали массово жаловаться на открывшийся в июне отель Public hotel из-за непристойного поведения его постояльцев. Об этом пишет издание New York Post.

Проживающие рядом с гостиницей в Нижнем Ист-Сайде американцы возмущены тем, что ее постояльцы часто занимаются сексом в номерах, не закрывая при этом штор. Как утверждают очевидцы, любовным утехам в 28-этажном здании придаются как гетеросексуальные, так и гомосексуальные пары.

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Некоторые совокупляются прямо перед окнами номеров, говорит 26-летняя Мелисса Сантос (Melissa Santos). Как рассказывает 64-летняя Дебби Гонзалес (Debbie Gonzales), один из постояльцев отеля был замечен за мастурбацией. Пенсионерка Леонор Фернандез (Leonor Fernandez) опасается, что происходящее в Public hotel могут увидеть ее внуки, навещающие 68-летнюю женщину несколько раз в неделю.

Кроме того, местные жители недовольны шумом, который поднимают посетители бара, расположенного на крыше гостиницы. В итоге на Public hotel с момента открытия в июне было подано уже свыше 300 жалоб.

Однако местные власти практически не могут повлиять на данную ситуацию, отметил нью-йоркский адвокат Лэнс Флетчер (Lance Fletcher). В номере отеля постояльцы вольны вести себя как угодно, и они не обязаны при этом закрывать шторы, пояснил юрист.

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