Отель получил 300 жалоб за два месяца из-за развратных постояльцев

Проживающие рядом с гостиницей в Нижнем Ист-Сайде американцы возмущены тем, что ее постояльцы часто занимаются сексом в номерах, не закрывая при этом штор. Как утверждают очевидцы, любовным утехам в 28-этажном здании придаются как гетеросексуальные, так и гомосексуальные пары.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:61.89451022604951% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BVHfRx5hkQ6/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by PUBLIC Hotels (@publichotels)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-09T11:23:31+00:00">Jun 9, 2017 at 4:23am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые совокупляются прямо перед окнами номеров, говорит 26-летняя Мелисса Сантос (Melissa Santos). Как рассказывает 64-летняя Дебби Гонзалес (Debbie Gonzales), один из постояльцев отеля был замечен за мастурбацией. Пенсионерка Леонор Фернандез (Leonor Fernandez) опасается, что происходящее в Public hotel могут увидеть ее внуки, навещающие 68-летнюю женщину несколько раз в неделю.

Кроме того, местные жители недовольны шумом, который поднимают посетители бара, расположенного на крыше гостиницы. В итоге на Public hotel с момента открытия в июне было подано уже свыше 300 жалоб.