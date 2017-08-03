Отель получил 300 жалоб за два месяца из-за развратных постояльцев
Жители
Жители
Проживающие рядом с гостиницей в Нижнем
Некоторые совокупляются прямо перед окнами номеров, говорит 26-летняя Мелисса Сантос (Melissa Santos). Как рассказывает 64-летняя Дебби Гонзалес (Debbie Gonzales), один из постояльцев отеля был замечен за мастурбацией. Пенсионерка Леонор Фернандез (Leonor Fernandez) опасается, что происходящее в Public hotel могут увидеть ее внуки, навещающие 68-летнюю женщину несколько раз в неделю.
Кроме того, местные жители недовольны шумом, который поднимают посетители бара, расположенного на крыше гостиницы. В итоге на Public hotel с момента открытия в июне было подано уже свыше 300 жалоб.
Однако местные власти практически не могут повлиять на данную ситуацию, отметил