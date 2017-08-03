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11:31 (мск), источник: Uralpress.ru

Многодетная южноуральская семья победила во всероссийском конкурсе

В Москве заочно подвели итоги всероссийского конкурса «Семья года». Победителем в номинации «Сельская семья» стала многодетная семья Мамажановых из Сосновского района Челябинской области.

Источник: пресс-служба минсоца Челябинской области

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального минсоца, вчера, 2 августа, министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина побывала дома у победителей всероссийского конкурса и вручила им сувенир с атрибутикой Южного Урала от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и благодарственное письмо.

«На всероссийском уровне вам присвоено звание семья года — это очень значимо для вас и не менее значимо для нас. Конкурс проводится второй год и уже второй раз семья с Южного Урала отмечается на самом высоком уровне. Главную награду вы получите в Москве в конце ноября. Там будут чествовать семьи-победители», — обратилась к семье Татьяна Никитина.

Также она добавила, что благополучным семьям уделяется меньше внимания, нежели тем, которые находятся в социально-опасном положении, в группе риска. Однако такие конкурсы помогают нести семейные традиции в общество, показывая пример семьям, находящимся в кризисной ситуации.

Действительно, многодетная семья Мамажановых может по праву считаться образцом настоящей сельской семьи. Глава семьи — руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в селе Киржакуль. В летне-осенний период Мамажановы держат большое стадо птиц — гусей, уток и кур. Фермерское стадо составляет порядка двухсот голов. В семье воспитывается четверо детей: старшие учатся в одном из лицеев города Челябинск, а младшие занимаются в различных кружках.

«С женой мы 14 лет вместе, в браке 12 лет. Когда поженились, решили продолжить традиции семьи», — рассказывает глава семейства Равшанбек Мамажанов. Его жена Альбина добавляет: «Это из поколения в поколение идет. У мужа и у моих родителей свое хозяйство. Сейчас только у нас — 50 лошадей, 25 коров и 50 овец».

Всего во всероссийском конкурсе «Семья года» победило 85 семей из различных регионов России. Все они будут награждены в конце ноября в Москве дипломом победителя и почетной книгой о семьях, в которой будет также и семья из Челябинской области.

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