Астрономы нашли «адскую» планету

Астрономы впервые изучили свойства стратосферы одной из гигантских экзопланет и обнаружили, что она раскалена до таких температур, что могла бы испарить железо и другие металлы, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature, сообщает РИА Новости.

«Когда мы впервые нацелили “Хаббл” на WASP-121b, мы увидели сияние молекул воды, что указало на наличие четко выраженной стратосферы на этом “горячем юпитере”. Наши теоретические расчеты достаточно давно указывали на то, что у некоторых планет могут быть очень горячие стратосферы, сильно влияющие на химию и физику всей атмосферы», — рассказывает Том Эванс (Tom Evans) из университета Эксетера (Великобритания).

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За последние десять лет астрономы открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы, часть из которых оказалась похожей на Землю по своим размерам, а другие — на уменьшенные или увеличенные копии Юпитера.

Сейчас планетологи активно работают над изучением их атмосферы для оценки того, может ли существовать на них жизнь, и раскрытия истории формирования. Большие успехи в этом направлении были достигнуты при изучении «горячих юпитеров» — самых больших и удобных для изучения планет вне Солнечной системы.

Их раскаленная атмосфера оказалась похожей по составу на газовые оболочки Юпитера и Сатурна, в основном состоящие из водорода, гелия и углеводородов, а в их небесах астрономы открыли экзотические стеклянные и свинцовые облака и дожди из драгоценных камней. Как рассказывает Эванс, ученые достаточно давно подозревали, что многие «горячие юпитеры», обладающие рекордно высокими температурами поверхности и атмосферы, могут обладать еще более раскаленной стратосферой, температура которой, как и у ее «тезки» на Земле, растет по мере удаления от поверхности газового гиганта.

Существующие сегодня телескопы слишком малы для того, чтобы напрямую наблюдать за атмосферой таких планет, и поэтому ученым приходится искать их следы в свечении звезд, вокруг которых вращаются «горячие юпитеры», опираясь на свойства земной стратосферы и компьютерные модели раскаленных газовых гигантов. Проблема заключается в том, что ученые не знали, какие вещества или молекулы могут служить аналогом озона, главного виновника разогрева стратосферы на Земле. Молекулы озона, как объясняют ученые, поглощают ультрафиолетовое излучение и преобразуют его в тепло, благодаря чему стратосфера горячее «сверху», где таких лучей больше, чем «снизу», куда они попадают гораздо реже. Эванс и его коллеги пытались найти такие молекулы, анализируя спектр самых горячих экзопланет при помощи «Хаббла». Наблюдая за недавно открытой планетой WASP-121b, «горячим юпитером» в созвездии Кормы, ученые обнаружили несколько крайне необычных линий в их спектре, указывавших на присутствие сильно разогретых водных паров и ряда других веществ, способных разогреть воду до столь высоких температур. Пытаясь понять, какие именно вещества содержатся в атмосфере WASP-121b, ученые создали компьютерную модель этого «горячего юпитера».

Используя эту виртуальную планету, астрономы добавляли в ее атмосферу различные вещества и наблюдали за тем, как меняется ее спектр при изменении набора и концентрации этих соединений. Подобный прием помог им доказать, что верхний слой атмосферы WASP-121b действительно похож на стратосферу, роль озона в которой играют два вещества — оксид титана и оксид ванадия, наночастицы и молекулы которых поглощают ультрафиолет еще сильнее, чем озон. Благодаря этим соединениям, верхний слой стратосферы WASP-121b примерно на 1 100−1 500 градусов Кельвина горячее, чем ее нижняя часть, и температуры в ней достигают рекордных 2 700 градусов Кельвина.