В Татарстане 1 сентября школьные линейки из-за Курбан-байрама не отменяются
Школьные линейки 1 сентября пройдут во всех школах Татарстана, несмотря на праздник
Школьные линейки 1 сентября пройдут во всех школах Татарстана, несмотря на праздник
В 2017 году праздник жертвоприношения
«Несмотря на праздник школьные линейки состоятся. У первоклассников в этот день будут небольшие экскурсии по учебным заведением, а у остальных учеников пройдут вводные занятия. 2 сентября у учащихся по шестидневной неделе занятия пройдут в штатном режиме», — сказала Фарида Ишмуратова.
Напомним, праздник жертвоприношения