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16:36 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане 1 сентября школьные линейки из-за Курбан-байрама не отменяются

Школьные линейки 1 сентября пройдут во всех школах Татарстана, несмотря на праздник Курбан-байрам, сообщила корреспонденту «АиФ-Казань» руководитель пресс-службы минобрнауки РТ Фарида Ишмуратова.

Источник: Аргументы и факты

В 2017 году праздник жертвоприношения Курбан-байрам выпал на 1 сентября (пятницу). Этот день в республике объявлен нерабочим праздничным днем.

«Несмотря на праздник школьные линейки состоятся. У первоклассников в этот день будут небольшие экскурсии по учебным заведением, а у остальных учеников пройдут вводные занятия. 2 сентября у учащихся по шестидневной неделе занятия пройдут в штатном режиме», — сказала Фарида Ишмуратова.

Напомним, праздник жертвоприношения Курбан-байрам является одним из самых больших и почитаемых праздников. Он отмечается 10-го числа месяца Зуль-Хиджа, последнего месяца мусульманского года, который, исчисляется по лунному календарю.

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