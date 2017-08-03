В Татарстане 1 сентября школьные линейки из-за Курбан-байрама не отменяются

В 2017 году праздник жертвоприношения Курбан-байрам выпал на 1 сентября (пятницу). Этот день в республике объявлен нерабочим праздничным днем.

«Несмотря на праздник школьные линейки состоятся. У первоклассников в этот день будут небольшие экскурсии по учебным заведением, а у остальных учеников пройдут вводные занятия. 2 сентября у учащихся по шестидневной неделе занятия пройдут в штатном режиме», — сказала Фарида Ишмуратова.